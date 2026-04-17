Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, v ospredje postavlja Legendarnih 12: znamke, ki niso več zgolj izdelki, temveč so postale del vsakdanjih navad in ritualov slovenskih gospodinjstev. Med njimi je tudi Kmetija Pustotnik. Kako danes gledajo na sodelovanje, pa si lahko ogledate v videu spodaj.

Družina kot temelj vsega

Pri Pustotnikovih se vse začne in konča pri družini. Ne le kot organizacijski enoti, ampak kot vrednoti, ki prežema vsak del njihove zgodbe. Njihova pot se ni začela kot podjetniška ideja na papirju, ampak kot način življenja. "Naša kmetija in sirarna sta zrasli iz skupne vizije in trdega dela več generacij. Med nami ni le delitev dela, ampak predvsem močan občutek pripadnosti in skupne odgovornosti. Vsak od družinskih članov prispeva svoje znanje, izkušnje in energijo," pravijo. Ko je mlajša generacija začela prevzemati vse več odgovornosti, to ni pomenilo preloma, ampak nadaljevanje. "Bili smo v zelo delovnem in razvojnem obdobju, ko smo kot mlajša generacija vedno bolj začeli razmišljati, kako družinsko zgodbo peljati naprej po svoje, a še vedno v skladu z vrednotami, iz katerih izhajamo. Čutili smo, da imamo dobro osnovo, hkrati pa tudi veliko željo po koraku naprej." Ta preplet tradicije in ambicije je postal temelj njihovega nadaljnjega razvoja.

Začutili so, da so pripravljeni na nekaj več

Vstop v projekt Štartaj Slovenija ni bil naključen. Bil je premišljen korak v času, ko so začutili, da so pripravljeni na nekaj več. "Gnala nas je želja, da zgodbo, ki sta jo začela naša starša, razvijamo naprej v koraku s sodobnim časom. Ves čas pa nam je pomembno, da pri tem ostajamo zvesti temeljnim vrednotam, na katerih je naša kmetija zrasla - kakovosti, predanosti in spoštovanju."

A z odločitvijo so prišli tudi dvomi. "Najbolj nas je skrbelo, ali se bomo znali organizirati tako, da bomo projekt res izpeljali po svojih najboljših močeh. Želeli smo si, da bi na police prišli izdelki, za katerimi bomo lahko stoodstotno stali." Kljub temu so verjeli v zgodbo. "Štartaj Slovenija smo že prej radi spremljali, zato smo bili res veseli, ko smo lahko postali del te zgodbe prav v jubilejni 10. sezoni. To nam je pomenilo veliko zadovoljstvo in tudi neko lepo potrditev, da je naše delo opaženo." Projekt jim ni prinesel le prepoznavnosti, ampak tudi pomembne uvide. "Dober izdelek ni dovolj sam po sebi znati ga moraš tudi jasno predstaviti, razumeti kupca in biti pripravljen zelo hitro reagirati," pravijo. To je bila ena ključnih lekcij, ki jih spremlja še danes. Še ena pa je bila bolj osebna: "Naučili smo se predvsem, kako še bolje sodelovati med sabo in kako se skupaj razvijati." In morda najlepši del celotne izkušnje: "Najlepši trenutek pa je bil to, da smo mi štirje v zadnjem pol letu preživeli več časa skupaj kot kadarkoli prej. In to nas je res povezalo," pravijo.

Zmaga jih je presenetila in iskreno ganila

Ko govorijo o času v oddaji, se vedno vrnejo k dvema trenutkoma: "Prvi, ko smo izdelke postavili na polico in začutili, da naša zgodba naenkrat postaja del vsakdana mnogih ljudi. In drugi, ko je sledila razglasitev HIT produkta, ki nas je iskreno presenetila in zelo ganila." Za vse je bila zmaga zelo prijetno presenečenje.

Če bi kdo mislil, da se po koncu oddaje stvari umirijo, se pri njih niso. "Prišlo je veliko odzivov, novih pričakovanj in tudi občutek, da moramo zdaj vse to upravičiti. To obdobje ni bilo enostavno. Najtežji trenutki so bili verjetno povezani prav s tem pritiskom kako ostati zbran in miren, ko se stvari začnejo zelo hitro odvijati," so nam zaupali. A prav to jih je dodatno utrdilo kot podjetnike. Zanimivo je, da sami sebe nikoli niso dojemali kot klasičen startup, a projekt jim je odprl nov pogled: "Pokazal nam je, kako velik razvojni potencial imajo lahko družinske kmetije, če imajo jasno vizijo, dober izdelek in pogum za sodoben korak naprej." To je bil trenutek, ko so začeli svojo zgodbo videti drugače.

"Podjetništvo je zelo lep način ustvarjanja nečesa, kar ima resničen pomen"

Danes njihovi izdelki ostajajo na policah trgovin SPAR in INTERSPAR, kar ni samoumevno, ampak rezultat zaupanja kupcev. Njihova linija mlečnih izdelkov brez laktoze združuje tradicionalno predelavo in sodobne potrebe. A bistvo ostaja enako: kakovost. "Kupci to prepoznajo. Zelo smo bili veseli in tudi prijetno presenečeni, da je bil odziv kupcev tako močan. Največ pa nam pomenijo odzivi tistih, ki so nam povedali, da so si prav tak izdelek želeli brez laktoze, a hkrati domač, lokalen in narejen z občutkom za kakovost."

Linija Pustotnikovih izdelkov brez laktoze vključuje klasični jogurt, jogurt na grški način in mlečne deserte s sadjem. Grški jogurt je izdelan po tradicionalnem postopku odcejanja sirotke, kar pomeni, da kremno teksturo dosežemo brez dodajanja škroba.

Čeprav od 10. sezona projekta ni minilo veliko časa, se sami čutijo drugačne: "V tem obdobju smo pridobili izjemno veliko novih izkušenj. Te so nam dale več samozavesti, širši pogled in še bolj jasno potrditev, koliko vsega zmoremo." Njihov pogled na podjetništvo se je poglobil: "Danes ga vidimo manj romantično, a veliko bolj globoko. Podjetništvo ni samo pogum in ideja, ampak sposobnost, da vztrajaš tudi takrat, ko je težko, ko si utrujen in ko stvari niso popolne. Po drugi strani pa danes še bolj verjamemo, da je lahko podjetništvo zelo lep način ustvarjanja nečesa, kar ima resničen pomen."

Uspeh nam pomeni to, da naša zgodba pušča nekaj dobrega. V izdelkih, ki jih ustvarjamo, v odnosih, ki jih gradimo, in v ekipi, s katero to pot hodimo.

Med pogumom in premišljenostjo

Zdaj delujejo z več ravnotežja. "Bolj smo pogumni zato, ker imamo za sabo izkušnjo, ki nam je pokazala, da zmoremo več, kot smo mislili. A hkrati smo bolj previdni zato, ker danes veliko bolje razumemo, koliko stvari mora biti dobro postavljenih, da lahko nekaj zdravo raste," pravijo. Danes vedo tudi nekaj, česar prej niso. Da rast ni samo navdušenje. Rast pomeni tudi strukturo, jasne odločitve, postavljanje prioritet. Čeprav idej ne manjka, ostajajo zvesti svojemu tempu. "V tem času smo bili predvsem osredotočeni na to, da smo ob večjem obsegu dela dobro postavili organizacijo in procese. In dodajajo. Idej za naprej imamo kar nekaj, tudi o novih izdelkih že razmišljamo, a je za konkretnejša razkritja še malo prezgodaj." Če bi lahko svetovali sebi v preteklosti? "Svetovali bi si, da bolj zaupamo v to, kar znamo, in v ljudi, ki nas obdajajo. Ko imaš ob sebi družino in ekipo, ki verjame v isto zgodbo in dela predano, je mogoče veliko več, kot si včasih upaš misliti. Prav takšne izkušnje ti pokažejo, koliko moči je v skupnem delu, zaupanju in vztrajnosti."

Legendarnih 12 – več kot priznanje

Danes so del posebnega izbora Legendarnih 12, ki zaznamujejo desetletje projekta Štartaj Slovenija. To ni le naziv, ampak simbol. "To nam res veliko pomeni. Takšno priznanje razumemo kot lepo potrditev našega dela, predanosti in vsega, kar kot družina in ekipa vlagamo v to zgodbo." A hkrati tudi odgovornost in motivacija za naprej.

