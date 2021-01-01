Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Življenjske zgodbe

Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'

Rakave bolezni
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.
Aktivno življenje
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.
Zdravje
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Dick Van Dyke razkriva navado, ki mu je pomagala do 100 let
Življenjske zgodbe

Dick Van Dyke razkriva navado, ki mu je pomagala do 100 let

Ko nekdo dočaka skoraj sto let in pri tem še vedno deluje vitalno, radovedno in umirjeno, je logično, da nas zanima, kako mu je to uspelo.

Življenjske zgodbe

'Velikokrat sem dobila občutek, da se ljudje bojijo, da bodo rekli kaj narobe'

Hana je že kot deklica spoznala, da v sebi nosi sopotnika, ki ga nihče ne vidi. Tik pred desetim rojstnim dnem je izvedela za tumor in od takrat se je njen svet zasukal drugače. V knjigi Skriti sopotnik je opisala svoje strahove in bolečine, pa tudi drobne zmage, ki svet spet barvajo v drugačnih barvah.

'Velikokrat sem dobila občutek, da se ljudje bojijo, da bodo rekli kaj narobe'
Dvajset let življenja s sladkorno boleznijo tipa 1
Življenjske zgodbe

Dvajset let življenja s sladkorno boleznijo tipa 1

Nick Jonas, ki ga javnost pozna kot člana Jonas Brothers, igralca in televizijskega zvezdnika, je pred dvajsetimi leti, v starosti trinajst let, prejel diagnozo sladkorne bolezni tipa 1.

Bronja Žakelj: "Tistega, kar je tvoje, se manj bojiš kot nečesa, kar je tuje"
Življenjske zgodbe

Bronja Žakelj: "Tistega, kar je tvoje, se manj bojiš kot nečesa, kar je tuje"

Roman Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj je že več let med najbolje prodajanimi, nedavno pa je doživel tudi uspešno filmsko priredbo. Zgodba pripoveduje o Bronjinem odraščanju v 80. in 90. letih, obdobju, zaznamovanem z boleznijo in izgubo bližnjih. V iskrenem intervjuju smo se pogovarjali o tem, kako se je spopadala s težkimi življenjskimi preizkušnjami.

Nekdanja državna prvakinja razkriva, kako je rešila svoje lasišče! Danes njeno olje uporablja že več kot 3000 ljudi
Življenjske zgodbe

Nekdanja državna prvakinja razkriva, kako je rešila svoje lasišče! Danes njeno olje uporablja že več kot 3000 ljudi

Ko se ena vrata zaprejo, se pogosto odprejo druga. Tako se je zgodilo tudi Niki, nekdanji državni prvakinji v badmintonu, ki je po poškodbi svojo življenjsko pot preusmerila iz profesionalnega športa v svet naravne kozmetike. Iz osebne težave, srbečega in razdraženega lasišča, je nastala blagovna znamka Néa Maliá, ki danes navdušuje več kot 3000 uporabnikov po Sloveniji.

Od danes se lahko prijavite na tek za pogumne, kot je Elvis Mihalič
Življenjske zgodbe

Od danes se lahko prijavite na tek za pogumne, kot je Elvis Mihalič

Ko spoznaš Elvisa Mihaliča iz Kozine, te najprej prevzame njegov nasmeh. Star je 27 let in je paraplegik, a ovir ne vidi; vidi le priložnosti. Rodil se je s spino bifido, prirojeno okvaro hrbtenjače, zaradi katere ne more hoditi. A namesto da bi se sprijaznil z omejitvami, je izbral pot poguma, volje in športa.

Življenjske zgodbe

Srce malega Billyja: zgodba o boju mladega fanta

Ameriški televizijski voditelj Jimmy Kimmel je podrobno pojasnil diagnozo in kirurško zdravljenje redke prirojene srčne napake, tetralogije Fallot s pljučno atrezijo, pri svojem sinu Billyju. Zgodba razkriva nujnost takojšnjega medicinskega posega in pomen specializirane pediatrične kardiovaskularne oskrbe.

Srce malega Billyja: zgodba o boju mladega fanta
'Ujet v lastnem telesu', potem ko je možganska kap povzročila sindrom 'zaklenjenosti'
Življenjske zgodbe

'Ujet v lastnem telesu', potem ko je možganska kap povzročila sindrom 'zaklenjenosti'

Gareth je kljub sindromu ujetosti ostal zgovoren in vesel človek, ujet v svojem telesu. Njegova družina s srčnostjo in neverjetno voljo išče vsakršno rešitev, da bi se ta pogumni oče spet gibal in vrnil domov.

Moški umrl po presaditvi las v Turčiji v bolnišnici, ki jo obiskujejo slavne stranke
Življenjske zgodbe

Moški umrl po presaditvi las v Turčiji v bolnišnici, ki jo obiskujejo slavne stranke

Revija PEOPLE piše o tragični smrti 38-letnega Britanca po presaditvi las v Turčiji. Med pripravami na poseg v znani kliniki je nenadoma zbolel in po premestitvi na intenzivno nego preminil. Vzrok smrti še ni znan, pristojni organi v Turčiji pa trenutno vodijo preiskavo.

Bila je zdrava, nato pa se je na letalu zgrudila: Tiha nevarnost vsakega daljšega leta
Tuje

Bila je zdrava, nato pa se je na letalu zgrudila: Tiha nevarnost vsakega daljšega leta

TikTokerka Emilija je s svetom delila svojo skoraj usodno izkušnjo na letu iz Toronta v Dubaj. Čeprav je bila pred poletom popolnoma zdrava, se je po desetih urah v zraku nenadoma zgrudila, izgubila zavest in komaj preživela. Njena zgodba je močan opomnik, kako nevarni so lahko dolgi poleti – tudi za mlade in sicer zdrave posameznike.

Zdravniki so raka zamenjali za refluks – zdaj ima le še eno leto življenja
Življenjske zgodbe

Zdravniki so raka zamenjali za refluks – zdaj ima le še eno leto življenja

28-letna gospodična, ki naj bi postala nevesta in kateri so diagnozo raka pripisovali refluksu želodčne kisline, je povedala, da se je sprva neverjetno nasmehnila, ko so ji zdravniki sporočili, da ji je preostalo še eno leto življenja – zdaj pa se zavezuje, da bo preostale mesece preživela ob svojem dragocenem otroku.

Življenjske zgodbe

Tudi z multiplo sklerozo se da živeti – čeprav drugače: izpoved Darje Majce

Prisrčna in iskrena pripoved Darje Majce o življenju z multiplo sklerozo. Zaupala nam je svoje izkušnje, od prvih simptomov do diagnoze, misli in čustva ter izzive, s katerimi se sooča kot oseba z multiplo sklerozo. Vabljeni k branju izčrpnega intervjuja, ki odkriva tudi tisto, o čemer se včasih neradi pogovarjamo na glas.

Tudi z multiplo sklerozo se da živeti – čeprav drugače: izpoved Darje Majce
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?
Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331