Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Marjorie Hodnett Aylward
Življenjske zgodbe

Najstarejša prebivalka praznovala 112. rojstni dan

N.R.A.
17. 04. 2026 09.29
1

Najstarejša prebivalka severozahodne Anglije, Marjorie Hodnett Aylward, za vse preprosto teta Mar, je praznovala svoj 112. rojstni dan. Namesto razkošne zabave si je privoščila nekaj veliko bolj britanskega: kumarične sendviče, kozarček šerija in branje osebnega pisma kralja Karla III.

''Glej naprej s upanjem, ne nazaj z obžalovanjem''

Če bi teta Mar morala izbrati en sam nasvet za dolgo življenje, bi bil to prav ta. Prepričana je, da je skrivnost dolgoživosti v preprosti, a vztrajni naravnanosti k optimizmu.

''Življenje je zato, da ga živimo, in od nas je odvisno, koliko bomo iz njega naredili,'' pravi. Njena življenjska filozofija je jasna: delaj dobro, kjerkoli in komurkoli lahko, dokler lahko. Preprosta pravila, ki jih nosi v mislih vsak dan.

FOTO: Profimedia

Praznovanje v pravem britanskem duhu

V domu Formby Manor v Merseysideu so ji pripravili praznovanje, kot se spodobi: čaj, torta, igra kart in več kot 125 voščilnic, med njimi tudi posebna čestitka iz Buckinghamske palače. Na mizi so se znašli klasični britanski prigrizki, sendviči brez skorje, viktorijina torta in madeira kolač. Diete? Ne na 112. rojstni dan.

Stoletje zgodb: od vojne do učilnice

Marjorie se je rodila leta 1914 v Londonu, preživela dve zakonski zvezi, bombardiranja med drugo svetovno vojno in več kot dve desetletji poučevanja otrok v Devonu. "Res nisem pričakovala, da bom dočakala 112 let," se nasmehne. "A vesela sem, da sem še tukaj – in da imam toliko razlogov za praznovanje."

FOTO: Profimedia

Aktivna, radovedna in zvesta navijačica

Čeprav je že zdavnaj presegla stoletnico, teta Marj ostaja izjemno dejavna. Rada bere, piše poezijo, spremlja dogajanje v skupnosti in navija za svojo najljubšo ragbi ekipo, Exeter Chiefs. Medtem ko mlajše generacije iščejo mladost v prehranskih dopolnilih, ona prisega na čaj, optimizem in občasni šerij.

Preprost recept, ki ga je vredno poskusiti

Marjorijin nasvet za dolgo življenje ni zapleten, ne zahteva posebnih diet ali dragih pripravkov. Le odprto srce, dobra volja in pripravljenost delati dobro. Morda je prav zato njen nasmeh tako nalezljiv in njena zgodba tako navdihujoča.

FOTO: Profimedia

Vir: Profimedia

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Življenjske zgodbe

Zgodba 27-letnice, ki je ignorirala napihnjenost, nato pa izvedela, da ima raka

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš 17. 04. 2026 09.50
0 0
Kako lahko ljudje dolgo živijo, če jih pa neprištevni ljudje pošiljajo v vojno in smrt. Je pa odvisno čisto od posameznega človeka, kako dolgo življenjsko dobo bo preživel.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1645