Najstarejša prebivalka praznovala 112. rojstni dan

''Glej naprej s upanjem, ne nazaj z obžalovanjem''
Če bi teta Mar morala izbrati en sam nasvet za dolgo življenje, bi bil to prav ta. Prepričana je, da je skrivnost dolgoživosti v preprosti, a vztrajni naravnanosti k optimizmu.
''Življenje je zato, da ga živimo, in od nas je odvisno, koliko bomo iz njega naredili,'' pravi. Njena življenjska filozofija je jasna: delaj dobro, kjerkoli in komurkoli lahko, dokler lahko. Preprosta pravila, ki jih nosi v mislih vsak dan.
Praznovanje v pravem britanskem duhu
V domu Formby Manor v Merseysideu so ji pripravili praznovanje, kot se spodobi: čaj, torta, igra kart in več kot 125 voščilnic, med njimi tudi posebna čestitka iz Buckinghamske palače. Na mizi so se znašli klasični britanski prigrizki, sendviči brez skorje, viktorijina torta in madeira kolač. Diete? Ne na 112. rojstni dan.
Stoletje zgodb: od vojne do učilnice
Marjorie se je rodila leta 1914 v Londonu, preživela dve zakonski zvezi, bombardiranja med drugo svetovno vojno in več kot dve desetletji poučevanja otrok v Devonu. "Res nisem pričakovala, da bom dočakala 112 let," se nasmehne. "A vesela sem, da sem še tukaj – in da imam toliko razlogov za praznovanje."
Aktivna, radovedna in zvesta navijačica
Čeprav je že zdavnaj presegla stoletnico, teta Marj ostaja izjemno dejavna. Rada bere, piše poezijo, spremlja dogajanje v skupnosti in navija za svojo najljubšo ragbi ekipo, Exeter Chiefs. Medtem ko mlajše generacije iščejo mladost v prehranskih dopolnilih, ona prisega na čaj, optimizem in občasni šerij.
Preprost recept, ki ga je vredno poskusiti
Marjorijin nasvet za dolgo življenje ni zapleten, ne zahteva posebnih diet ali dragih pripravkov. Le odprto srce, dobra volja in pripravljenost delati dobro. Morda je prav zato njen nasmeh tako nalezljiv in njena zgodba tako navdihujoča.
Vir: Profimedia
