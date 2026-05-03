Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici

Po prestanih petih zahtevnih srčnih operacijah in kompleksnem posegu na hrbtenici, zaradi katerega se je njena telesna višina povečala za 7,5 centimetra, danes z optimizmom zre v prihodnost. Njena izjemna zgodba o vztrajnosti je navdihujoč dokaz, da so tudi pretekle zdravstvene preizkušnje lahko sestavni del poti, ki vodi k uresničitvi osebnih zmag in kakovostnejšemu življenju. "Občutek imam, kot da je to zame nov začetek," pravi Daisy. "Že 17 let živim s kompleksnimi zdravstvenimi težavami, zato mi je ta operacija resnično spremenila življenje, ne le fizično, ampak tudi čustveno. Zelo sem hvaležna. Iskreno ne morem opisati z besedami, koliko," zaupa ljubko dekle, pri katerem na prvi pogled nihče ne bi vedel, kakšne težke ovire je morala premagati.

Njena mama Louise se še vedno spominja šoka, ko so zdravniki med nosečnostjo odkrili Daisyjino srčno napako. ''Preplavila me je mešanica strahu, skrbi in žalosti,'' se spominja. ''Vendar so nam povedali, da ima operacija, ki jo bo potrebovala, zelo visoko stopnjo uspešnosti in da se je zdelo, da gre vse po načrtih,''.

''V kardiološko ekipo sem polagala neomajno zaupanje, saj je bila Daisy Mai pod budnim nadzorom priznane specializirane pediatrične bolnišnice. Opozorjeni smo bili na resnost stanja, ki je narekovalo takojšnjo zdravstveno oskrbo takoj po porodu,'' pripoveduje in orisuje zahtevno obdobje negotovosti pred hčerinim rojstvom.

Po rojstvu je bila Daisy nemudoma premeščena na oddelek za intenzivno nego, kjer je bila v prvem tednu izvedena prva kirurška intervencija. ''Bilo je izjemno zahtevno obdobje; nobena mati se ne želi soočiti z ločitvijo od svojega otroka. Pogled na njeno krhko telo, priključeno na nadzorne monitorje, je bil pretresljiv,'' priznava Louise ter izpostavlja, da so zdravstveni strokovnjaki s svojimi ključnimi odločitvami neposredno vplivali na ohranitev njenega življenja. V naslednjih dneh je Daisy uspešno prestala še dva zapletena operativna posega.

Kljub zgodnjim zdravstvenim posegom se je Daisyjin boj z zapleti nadaljeval še leta. Pri starosti devetih mesecev je bila potrebna ponovna operacija srca, pozneje pa je doživela še možgansko kap. Zadnji kirurški poseg je bil opravljen, ko je dopolnila devet let. Ob kroničnih srčnih težavah se je soočala tudi s skoliozo, zaradi katere je bila več let primorana nositi ortopedski steznik. ''Pot do okrevanja je bila zahtevna. Zaradi strahu pred operacijo sem si želela, da bi se ji izognili,'' iskreno pove. Naposled pa je bila nujna deveturna zahtevna operacija. ''Bilo me je neizmerno strah. Ukrivljenost hrbtenice je postala alarmantna,'' opisuje mlada bolnica. Po operaciji se je morala znova naučiti hoditi. ''Spoznanje, da se moram ponovno priučiti osnovnih motoričnih spretnosti, je bilo nenavadno, a vsak napredek je pomenil izjemen osebni dosežek,'' dodaja.

Danes Daisy stopa skozi življenje kot samozavestna mlada ženska. ''Z višino 173 centimetrov sem pridobila skoraj 7,5 centimetra, kar predstavlja nepričakovan in dobrodošel rezultat,''. Svoje brazgotine na hrbtu in prsnem košu sprejema z odprtostjo in ponosom. ''Simbolizirajo vse preizkušnje, ki sem jih premagala, in mojo celotno osebno rast. Na njih sem neizmerno ponosna,'' zaključi.