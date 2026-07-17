36-letnica preživela smrtonosno sepso po napačni diagnozi

Olamide Ogunseye je stara le 36 let, in ko je začela opažati, da ima menstruacijo vsakih 14 dni namesto na 28 dni, je poiskala pomoč pri osebnem zdravniku. Kljub njenim opozorilom, da se ne počuti pod stresom, je zdravnica njene težave pripisala nedavnim osebnim spremembam, vključno z razhodom in izgubo službe. Toda simptomi so se slabšali; njen trebuh je postal tako napet, da ni mogla več zapeti hlač številke 36. Sepsa, ki je sledila tri tedne kasneje, je bila posledica razpočene ciste na jajčniku, ki je v trebušno votlino sprostila gnoj in povzročila nevarno okužbo, ki bi se skoraj končala usodno.

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Trenutek, ko se je vse obrnilo na slabše

Junija so se stvari zares poslabšale. Olamide je med sestankom začutila ostro bolečino v trebuhu. Ko je prišla domov, je začela bruhati in bila v takšnih bolečinah, da je poklicala nujno pomoč. V bolnišnici so odkrili grozljivo resnico: ne le da ji je počila cista in povzročila sepso, ampak je imela tudi zaporo črevesja. Del njenega črevesja se je namreč ovil okoli jajcevoda zaradi notranje kile. Njeno stanje je bilo kritično – temperatura je presegla 40 stopinj, število belih krvnih celic pa je bilo ekstremno visoko, kar je jasen znak, da se telo bori za preživetje.

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V Združenem kraljestvu za sepso vsako leto zboli okoli 245.000 ljudi, za mnoge pa je ta bolezen žal usodna, če ni prepoznana pravočasno.

Od intenzivne nege do dolgotrajnega okrevanja

Zdravniki so poskušali težavo odpraviti z manj invazivno operacijo, a so morali zaradi poškodbe črevesja opraviti velik odprt poseg. Olamide so odstranili 15 centimetrov črevesja in ji očistili trebuh. Po prebuditvi na intenzivni negi je bila povsem omotična od močnih protibolečinskih zdravil. Njen proces okrevanja je bil dolg – več tednov se je učila ponovno hoditi, po letu in pol pa je še vedno morala spati izključno na hrbtu zaradi brazgotin in bolečin. Skupaj je trajalo 18 mesecev rednih pregledov, preden so zdravniki potrdili, da je povsem okrevala.

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Znaki sepse, ki vam lahko rešijo življenje

Sepsa je nevarna, ker se pogosto prikrije za znaki navadne gripe ali okužbe prsnega koša. Če opazite zmedenost, nerazločen govor, ekstremno tresenje ali če ves dan ne greste na stranišče (nimate urina), so to alarmantni znaki. Koža lahko postane bleda ali lisasta, občutek pa je, kot da boste umrli. Še posebej previdni moramo biti pri otrocih, kjer so znaki hitro dihanje, krči in pretirana zaspanost. Hitro ukrepanje z antibiotiki in infuzijo v bolnišnici je edini način za zaustavitev te nevarne bolezni, preden povzroči trajne poškodbe organov.