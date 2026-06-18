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Amy Schumer
Življenjske zgodbe

Amy Schumer o nevidni bolečini in dolgi poti do diagnoze

N.R.A.
18. 06. 2026 03.31
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Amy Schumer razkriva svojo dolgoletno bitko z endometriozo in opozarja na pomen hitre diagnoze ter nujnost nadaljnjih raziskav te bolezni.

Igralka Amy Schumer je nedavno s svojo zgodbo ponovno opozorila na endometriozo, bolezen, ki po vsem svetu prizadene vsako deseto žensko. Kljub visoki razširjenosti pa diagnoza v povprečju traja od sedem do deset let. To je obdobje, polno negotovosti in nerazumevanja s strani okolice, saj simptomi pogosto niso vidni navzven. "Bolezen vam lahko odvzame vse, kar imate radi," opozarja zvezdnica, ki si zdaj prizadeva za boljše financiranje raziskav in večje razumevanje te zdravstvene težave v javnosti.

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Bolezen, ki si ustvari svoje lastne poti do bolečine

Schumerjeva je s sledilci delila osupljive podrobnosti o tem, kako bolezen deluje. Endometrioza ni le "močnejša menstruacija"; gre za stanje, kjer se lahko tkivo razraste po jetrih, pljučih ali celo ustvari svoje lastne živce. To pojasnjuje, zakaj je bolečina tako intenzivna in težko obvladljiva. Igralka poudarja, da je za soočanje s takšnim stanjem potrebna neverjetna notranja moč, saj bolezen vpliva na vsak vidik bivanja, od dela do družinskega življenja.

Amy Schumer
Amy SchumerFOTO: Profimedia

Povprečna ženska čaka desetletje na pravilno diagnozo, kar vodi v dolgotrajne posledice za zdravje in plodnost.

Prelomni trenutek: od potrditve bolezni do ozdravitve

Ko je zdravnik Amy Schumer pokazal dokaze – 33 priraslic in ugotovitev, da je bilo njeno slepo črevo ujeto v endometriotično tkivo – se je zanjo končno končalo obdobje dvomov. Bila je v šoku in solzah, saj je bila nosečnost glede na stanje njenih organov pravi mali čudež. Po operativnem odstranjevanju maternice in slepiča septembra 2021 se Amy danes počuti neprimerljivo bolje in že več let živi brez bolečin, kar ji omogoča novo kakovost bivanja.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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