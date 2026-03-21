'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi

Zgodba Kathy McDaniel se je začela, ko je bila kot 53-letna kadrovska agentka v Seattlu hospitalizirana z akutnim respiratornim distresnim sindromom, piše net.hr. Gre za življenjsko nevarno pljučno bolezen, ki lahko hitro napreduje. Zaradi resnosti njenega stanja in potrebe po zaščiti pred potencialno travmo zaradi bolečine in zdravniških posegov so se zdravniki odločili, da jo za 18 dni dajo v inducirano komo. Pri tem so uporabili močna pomirjevala in zdravila, ki povzročajo izgubo spomina, z namenom upočasnitve njenega metabolizma in izbrisa vseh spominov na kritično obdobje. Kljub temu, kar so pričakovali zdravniki, torej da bo popolnoma brez zavesti, Kathy trdi, da je doživela osupljivo potovanje onstran našega razumevanja. Njena izkušnja ponuja edinstven vpogled v dogajanje med umetnim spanjem in odpira vprašanja o tem, kaj se z nami zgodi, ko se naše fizično telo bori za življenje, naša zavest pa se znajde na neznanem ozemlju. Svoje izkušnje je delila v spominih z naslovom Misfit in Hell to Heaven Expat.

Padec v pekel: groza, demoni in nenehni boj za obstoj

Po tem, ko je padla v inducirano komo, je Kathy McDaniel hitro doživela pretresljiv dogodek. Njena izkušnja je vključevala občutek, da je bila nenadoma vržena v ogromno praznino, preden se je znašla v nečem, kar je opisala kot zelo peklensko mesto. Ta kraj je bil za Kathy grozljiv, zamegljen, smrdljiv in vroč in je vzbujal globok strah. Kljub temu, da je bila v komi, ni nikoli čutila, da je mrtva; njena zavest in identiteta sta ostali nedotaknjeni. Prvo srečanje v tej temi je bilo z glasom, ki ji je zavriščal vprašanje: Ali veš, kje si? Zdaj 79-letna Kathy je povedala: Bila sem prestavljena in popolnoma zmedena. S tresočimi rokami sem si zakrila ušesa, medtem ko je moj um iskal racionalno razlago. Vse, kar sem lahko videla, je bila popolna tema. Vedela sem, da sem na napačnem mestu. Končno sem zašepetala: 'V peklu.' Ta močan uvid, četudi prestrašljiv, ji je dal ključen kontekst za apokaliptično pokrajino, ki jo je obdajala.

V tem strašnem okolju je Kathy opisala apokaliptično pokrajino, ki je spominjala na uničeno metropolo. Izgledalo je kot New York ali neko veliko mesto, bilo je ognja, krikov in ljudi, ki so tekli. Ni se zdelo kot sanje, ampak kot resnično mesto, je povedala. Zdelo se ji je, da je tam ostala mesece, ves ta čas pa so ji grozili zastrašujoči demoni. Ti demoni so jo vedno pahnili v obup, tudi s prisilo, da s topimi škarjami očisti polje robidovja. Vendar so se veje nenehno ponovno pojavljale, kar je predstavljalo mučno, neskončno nalogo. Kljub temu je Kathy ohranila neizpodbiten občutek, da bo končno osvobojena. ''Ponavljala sem s tresočim glasom: 'Ne bom obupavala. Izšla bom od tu. Ne bom obupavala.' Bila sem borka in govorila sem: 'Nekaj ni v redu s tem. Jaz ne sodim sem.' Zato sem se še naprej borila,'' je poudarila in pokazala izjemno moč volje sredi nočne more.

V popolni temi pekla, obkrožena z grozljivimi demoni, se je Kathy McDaniel neprestano opominjala: 'Ne bom obupavala. Izšla bom od tu.' – Njena vztrajnost sredi najhujšega trpljenja je bila ključna.

Neverjeten preobrat

Po nečem, kar se ji je zdelo kot dolgi meseci trpljenja, se je zgodil presenetljiv preobrat. Kathy pravi, da ji je demonska ženska ukazala, naj se ji pridruži, ko je vodila skupino raztrganih žensk v leden in z bridkostjo prepojen pejsaž. Kljub bednemu okolju pa je neskončen sneg Kathy nenadoma spomnil na božično vzdušje. Opogumljena je začela prepevati božično pesem. Demonska ženska ji je ukazala, naj preneha, vendar je Kathy vztrajala. Nato se je zgodilo nekaj izjemnega. ''Nepričakovano sem začutila, da je celo moje bitje preplavljeno z izjemno ljubeznijo, mirom in radostjo,'' je dejala Kathy. ''Bila sem ponesena v raj.'' Ta nenadni prehod iz obupa v evforijo predstavlja kritično točko v njeni izkušnji, ki poudarja moč upanja in duha tudi v najtemnejših okoliščinah. Pesem, preprosto dejanje veselja in spomina, je sprožila izjemno duhovno preobrazbo in jo rešila iz peklenskih spon. To dejanje, kljub demonskim ukazom, dokazuje izjemno notranjo moč, ki jo je Kathy McDaniel ohranjala skozi ves svoj boj.

Iz brutalne demonske sfere je Kathy skočila v popolnoma drugačno okolje. Opisala ga je kot katedralno, marmornato sobo, obdano z 'onkrajnjim' vrtom in prežeto z megličasto, toplo belo svetlobo. To novo okolje je bilo povsem nasprotje peklenske more. Na svoje presenečenje je tam srečala znan obraz, svojega bivšega zaročenca Ricka, ki je preminil pri 53 letih, tik pred njenim sprejemom v bolnišnico. Kathy pravi, da je Rick izgledal precej mlajši, 'kot da bi mu bilo okoli 35 let'. Skupaj sta imela telepatski pogovor. Rick ji je dejal, da še ni njen čas za odhod in da ima 'preveč dela'. Nekaj trenutkov kasneje se je Kathy nenadoma prebudila v bolniški postelji in ugotovila, da je bila v komi 18 dni. Njena pripoved ne le govori o življenju po smrti, temveč tudi o možnosti medsebojnih srečanj s preminulimi ljubljenimi osebami in o prejemu jasnih sporočil o namenih in dolžnostih v tem življenju, kar kaže, da smrt ni končni cilj.

Prebujanje v novo realnost: posledice izkušnje onstran

Konec potovanja v onostranstvo je bil za Kathy prav tako nenaden kot njegov začetek. Po Rickovih jasnih besedah se je v hipu prebudila v svoji bolniški postelji. Šele takrat je izvedela, da je bila v inducirani komi 18 dni, ne da bi imela spomin na medicinske posege. Kathy se zaveda, da nekateri njeni zgodbi ne bodo verjeli in jo bodo pripisovali močnim anestetikom, ki jih je prejela. Kljub temu je njeno prepričanje neomajno in svojo izkušnjo je delila v memoarjih, da bi pomagala drugim. ''Po potovanju sem se naučila sprejemati nenavadne dogodke in verjamem, da ne obstajajo naključja, le dogodki, ki niso v celoti doumljeni,'' je izjavila. To spoznanje ji je dalo obnovljeno vero v višjo silo in odstranilo strah pred smrtjo. Danes deluje z ljudmi, ki so imeli podobne obsmrtne izkušnje, kar priča o trajnem vplivu, ki ga je imelo to potovanje na njeno življenje in poslanstvo. Postala je tudi vir navdiha, upanja in novih spoznanj, v katerih mnogi najdejo tolažbo, vključno z zgoraj opisanimi. Medicina nedvomno priznava obstoj določenih nejasnosti in nedorečenosti, zlasti pri razumevanju kompleksnih mehanizmov delovanja človeških možganov. Še posebej zahtevno ostaja vprašanje natančnega določanja mej med percepcijo realnosti in območjem iluzije. Prihodnja leta na področju znanstvenoraziskovalnega dela obetajo izjemno zanimive premike in preboje prav z vidika teh izzivov.