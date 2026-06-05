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Življenjske zgodbe
TujeDomače
Felicity-Jo Rowlett
Življenjske zgodbe

Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja

N.R.A.
05. 06. 2026 09.47
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Pri 13-letni deklici so odkrili redko prirojeno stanje črevesja, ki je privedlo do hudih zapletov, umetne kome in nujnih operacij. Njena zgodba poudarja, kako hitro se lahko sicer blage trebušne težave prelevijo v življenjsko ogrožujoče stanje.

Vsak posameznik se občasno sreča z akutno bolečino na določenem predelu telesa, kar je izkusila tudi trinajstletna Felicity-Jo Rowlett iz Lancashira v Združenem kraljestvu. Žal so imele pri njej sicer na videz blage trebušne težave domala usodne posledice. Tisto, kar je bilo sprva diagnosticirano kot prebavna okužba oziroma želodčni virus, je v nekaj tednih preraslo v smrtno nevarno zdravstveno stanje, ki je zahtevalo nujno zdravniško posredovanje.

Felicity-Jo Rowlett
Felicity-Jo RowlettFOTO: Profimedia

"Vse se je v trenutku spremenilo. Običajno je hrupno in družabno dekle. Ko Felicity-Jo vstopi v sobo, takoj veš," pravi njena mama Natalie-Anne. In nenadoma se je začela pritoževati nad bolečinami v trebuhu, za katere so njeni starši mislili, da so običajen virus. Zdravniki so sprva diagnosticirali gastroenteritis in jo poslali domov z navodili, naj vzdržuje hidracijo. Toda nekaj tednov pozneje se je zgrudila. "Ponoči je večerjala, nato pa se je zbudila, se valjala po tleh in kričala. Bil je popoln šok," se spominja njena mama.

V zdravstveni ustanovi so pojasnili, da je imela pacientka prirojene črevesne adhezije, ki so povzročile obstrukcijo, vnetje ter posledično sepso. Medicinsko osebje je bilo primorano izvesti nujne oživljalne postopke, deklico namestiti v stanje umetne kome ter jo priključiti na naprave za podporo življenjskih funkcij. V obdobju dvotedenskega zdravljenja na oddelku za intenzivno nego je bila uspešno opravljena zahtevna kirurška intervencija v dveh delih.

Felicity-Jo Rowlett
Felicity-Jo RowlettFOTO: Profimedia

Kljub prebujenju se je zdravstveni boj nadaljeval, saj so ga spremljali zapleti v obliki krvnih strdkov, vstavitev stome in intenzivno nadaljnje zdravljenje. Družina se sooča tudi z zahtevnim finančnim bremenom, saj starša zaradi hčerine hospitalizacije nista zmožna v celoti opravljati svojih poklicnih obveznosti. V ta namen so vzpostavili zbiranje sredstev prek platforme GoFundMe, s katerim so že skoraj dosegli zastavljeni cilj v višini 1600 funtov.

Zdravstveno stanje pacientke se je bistveno zapletlo ob ugotovitvi, da je bilo njeno le 85 centimetrov dolgo črevo povsem ukleščeno s tremi vozli. Kirurg s 27-letnimi izkušnjami je dejal, da česa podobnega v svoji praksi še ni zabeležil, navaja mati mlade Felicity-Jo.

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Deklica se ponovno nahaja na oddelku intenzivne terapije, kjer je priključena na napravo za umetno predihavanje in prejema pomirjevala. Soočiti se mora še z dodatno okužbo. Za njeno krhko telo so tovrstni napori izjemno obremenjujoči, vendar sem prepričana, da zanjo skrbijo vrhunski strokovnjaki, pojasnjuje mati, ki ostaja neprestano ob njeni postelji. Ob tem z upanjem v glasu poudarja, da se njena sicer izjemno živahna deklica ne bo predala brez odločnega boja.

Vir: Profimedia

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