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Bolečine v vratu
Življenjske zgodbe

Bolečine v vratu so skrivale resno onkološko diagnozo

N.R.A.
20. 10. 2026 03.11
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Mlada kozmetičarka je bolečine v ramenih pripisovala delu, nato pa odkrila sedemcentimetrski tumor v prsnem košu.

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Zgodba Sarah Esposito iz New Jerseyja opominja, kako pomembno je poslušati svoje telo. Sarah je kot kozmetičarka dolga leta trdo delala, zato je bolečino v rami in vratu razumela kot običajno posledico dolgotrajnega sklanjanja nad strankami. Ko je februarja 2026 na vratu zatipala zatrdlino, si je rekla, da gre le za napačen položaj med spanjem. Vendar so se simptomi stopnjevali z bolečinami v prsnem košu, ki so se okrepile ob globokem vdihu.

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PET-pregled je nato razkril kruto resnico: limfni rak, ki se je razširil po bezgavkah in v sredino prsnega koša. Junija 2026 je prejela potrditev diagnoze Hodgkinovega limfoma. "Eno minuto živiš običajno življenje, v naslednji pa je prihodnost popolnoma negotova," opisuje svoj šok ob novici.

Bolečine v vratu
Bolečine v vratuFOTO: AdobeStock

Usodni vpliv kemikalij v lepotni industriji na njeno diagnozo

Ena najbolj bolečih odločitev za Sarah je bila prekinitev kariere. Kot specialistka za trepalnice in trajno ličenje je bila dnevno izpostavljena snovem, ki so po mnenju onkologa lahko nevarne za njeno zdravstveno stanje. Strokovnjaki poudarjajo, da mnoga lepila za trepalnice vsebujejo formaldehid, ki je znan kot nevarna snov. Pigmenti, ki se uporabljajo pri mikropigmentaciji, pa lahko skrivajo sledi težkih kovin. Čeprav ne morejo z gotovostjo trditi, da je prav delo povzročilo raka, je bilo tveganje preveliko. Sarahina kariera, v katero je vlagala osem let, je čez noč postala nevarna cona. "Izguba službe ni pomenila le izgube dohodka, ampak del moje identitete," pravi Sarah.

Hodgkinov limfom
Hodgkinov limfomFOTO: Dreamstime

Sarah je morala shraniti jajčeca, preden je začela s prvo rundo kemoterapije, saj so močna zdravila grožnja materinstvu.

Težka pot od ohranjanja jajčec do prvega cikla kemoterapije

Sarah se ni borila le z rakom, temveč tudi s časom, da bi ohranila upanje na materinstvo. Pred začetkom napornega zdravljenja je morala skozi postopek zamrznitve jajčec. "Hkrati sem poskušala dojeti diagnozo raka, si dajala hormonske injekcije in hodila na preglede za plodnost. Bilo je fizično in čustveno uničujoče," opisuje. Julija je začela s kemoterapijo, ki prinaša težke trenutke: neprestano utrujenost, bolečine in slabost. Posebej boleča je bila izguba las. Kot ženska iz lepotne industrije je svoj videz vedno skrbno negovala, zato je bila odločitev, da si sama obrije glavo, preden bi lasje v šopih odpadli, ključna za njeno čustveno preživetje.

Hodgkinov limfom
Hodgkinov limfomFOTO: Dreamstime

Od bolnice do bodoče medicinske sestre

Sarah svojo izkušnjo z rakom izkorišča za to, da bi pomagala drugim. Namesto da bi obupala nad svojo prekinjeno kariero v lepoti, se je odločila, da postane medicinska sestra. Vrnila se je na študij in želi svojo bolečino pretvoriti v moč, ki bo koristila drugim pacientom. Na TikToku s tisoči ljudi deli svojo resnico o tem, kako težki so nekateri dnevi. Njena sporočila so iskrena – ne gre le za optimizem, ampak za priznavanje žalosti. "Pomembno je biti odkrit o tem, kako izčrpljujoč je rak," pravi Sarah. Njena pot od diagnoze do novega cilja kaže na izjemno notranjo moč, ki jo je odkrila med zdravljenjem v bolnišnici.

Vir: Yahoo

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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