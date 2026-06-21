Borila se je s hudim nočnim potenjem in izgubo spomina: 'Mislila sem, da imam raka'

Emma McCaffrey je bila uspešna podjetnica in osebna trenerka iz Winchestra, ko so jo pri dobrih štiridesetih presenetili simptomi, ki jih ni znala pojasniti, piše net.hr. Močno nočno znojenje, nenadni vročinski valovi in huda pozabljivost so postali njena vsakodnevna mora. Ker so bili znaki tako močni, je sprva pomislila na najhujše – na rakavo obolenje. Ta strah ni redek, saj ženske pogosto ne prepoznajo, da so vse te spremembe dejansko del zgodnje faze menopavze oziroma perimenopavze. Emma je bila zaradi slabega počutja primorana drastično omejiti svoje delo, saj preprosto ni več zmogla držati tempa, ki ga je bila vajena.

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Ko zamegljen spomin in bolečine v sklepih ovirajo delo

Emma McCaffrey se je soočila s težavami, ki jih marsikdo ne bi povezal z menopavzo. Njen spomin je začel pešati sredi vodenja vadb, kar je zanjo kot strokovnjakinjo pomenilo ogromno stisko. Pred strankami se je nenadoma počutila nemočno, ker ni našla pravih besed. Poleg tega so jo začeli močno boleti sklepi. Ker je osebna trenerka, je sprva mislila, da je pretiravala s čučnji in vadbo, vendar je bil razlog drugje. Pomanjkanje estrogena v telesu namreč povzroči, da sklepi niso več tako prožni in postanejo boleči. Njen mentalni in fizični napor sta postala pretežka, da bi ohranila svoj posel v prejšnjem obsegu.

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"Ženske v srednjih letih imajo veliko ponuditi; ne smemo dovoliti, da njihovo življenjsko bogastvo zaradi nerazumevanja simptomov menopavze zapusti delovno mesto."

Pomembnost odprtega pogovora in razumevanja delodajalcev

Kljub začetnim strahovom je Emma našla pot do rešitve z uporabo hormonske nadomestne terapije, zdaj pa se goreče zavzema za to, da o menopavzi začnemo govoriti bolj odkrito. Prepričana je, da bi morali delodajalci imeti več razumevanja za zaposlene ženske, ki gredo skozi to obdobje. Podjetja po nepotrebnem izgubljajo izkušene in sposobne kadre, ker okolje ni prilagojeno njihovim trenutnim potrebam. Emmin nasvet vsem ženskam je, naj skrbno spremljajo svoje telo, se o težavah posvetujejo z zdravnikom in ne sprejmejo trpljenja kot nečesa samoumevnega.