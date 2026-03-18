Nihče mu ne verjame, da je star 60 let

Ko je slavni singapurski model Chuando Tan dopolnil 60 let, je mnoge presenetil s svojim izjemno mladostnim videzom. Pogosto ga namreč zamenjujejo za tridesetletnika, kar se je potrdilo tudi ob praznovanju njegovega šestdesetega rojstnega dne. Tan, ki je bil v osemdesetih letih pop zvezda in je pozneje postal model, ima danes več kot dva milijona sledilcev na Instagramu, kjer deli utrinke iz svojega življenja in ohranja status ikone. Svoj rojstni dan je proslavil v slogu, sedel je na pokrovu motorja svojega avtomobila, obkrožen z baloni. Njegov primer jasno kaže, da lahko kombinacija določenih navad, genov in pristopa k življenju bistveno vpliva na zunanji videz.

icon-expand Chuando Tan FOTO: Profimedia

Kako Chuando Tan ostaja tako mladosten? Vloga genov in preprostih, a močnih življenjskih navad

Mnoge oboževalce zanima predvsem, kako mu uspe ohraniti tako mladosten videz. Tan pojasnjuje, da je za njegov videz v velikem delu zaslužna genetika, kar potrjuje, da imajo nekateri ljudje naravno srečo pri procesih staranja. Poleg genov pa izpostavlja pomen rednega in discipliniranega življenjskega sloga. Tan vadi trikrat na teden po uro in pol, kar mu pomaga pri ohranjanju kondicije in mišične mase. Pomembno je, kot pravi, da se s staranjem v režim vadbe vključijo celovite vaje, ki preprečujejo izgubo mišične mase in znižanje ravni testosterona, ki sta odgovorni za boj proti staranju. A poleg klasičnih nasvetov o zdravem življenju dodaja, da je način razmišljanja enako pomemben.

icon-expand Chuando Tan FOTO: Profimedia

Tanov jedilnik: riba, zelenjava in zmernost kot temelj zdrave prehrane

Tudi glede prehrane ima Tan jasno določene preference, ki so usmerjene v zdrave in nepredelane sestavine. Njegov jedilnik predvsem vključuje ribe in zelenjavo, pogosto pripravljeno v bistri juhi z rižem. Prav tako so na njegovem meniju pogosto piščanec z rižem ali govedina z rezanci, kar zagotavlja dovolj beljakovin in ogljikovih hidratov za energijo. Kljub temu poudarja, da se ne omejuje popolnoma. Njegov pristop k prehrani je pragmatičen in realističen; ob koncih tedna, ko je s prijatelji, si dovoli, da uživa v hrani in je, kar si zaželi, ne da bi čutil kakršenkoli pritisk. Ta fleksibilnost je verjetno eden od razlogov, zakaj lahko Tan dolgoročno ohranja svoje zdrave navade, ne da bi zapadel v skrajnosti.

icon-expand Chuando Tan FOTO: Profimedia

Moč misli: kako mentalna naravnanost oblikuje naš videz

Kot Tan sam poudarja: "Tisto, kar mislite in kako se počutite navznoter, dobesedno postanete." Ta izjava poudarja neločljivo povezavo med duševnim stanjem in fizičnim videzom. Verjame, da je pozitiven način razmišljanja ključen za ohranjanje mladostnosti. Negativne misli in čustva lahko vodijo do stresa, ki pospešuje procese staranja, medtem ko optimizem in notranji mir prispevajo k boljšemu počutju in s tem tudi lepšemu, mladostnejšemu videzu. Ko se dobro počutimo in mislimo pozitivno, se to odraža tudi na naši koži, energiji in celostnem izrazu. Ta dejavnik, ob genih in življenjskem slogu, po njegovem mnenju pomembno prispeva k njegovemu videzu.

icon-expand Chuando Tan FOTO: Profimedia

Zanimivo je, da Tan kljub svoji edinstveni situaciji raje ne razkriva svoje prave starosti, če to ni nujno. Priznava, da to ni posledica sramu, temveč želje po izogibanju podrobnemu pojasnjevanju. V nekaterih situacijah, kot je bivanje v hotelu, kjer je razkritje starosti neizbežno, se lahko znajde v nelagodnih situacijah. Njegova strategija je, da poskuša hitro spremeniti temo ali se pretvarjati, da ni slišal vprašanja. To kaže na kompleksen odnos, ki ga ima Tan do svoje identitete, in na željo, da bi bil opredeljen po svojem delu in prisotnosti, ne zgolj po številkah.