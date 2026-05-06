Michelle Keith
Življenjske zgodbe

Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more

N.R.A.
06. 05. 2026 03.30
0

Čeprav se situacija na prvi pogled morda zdi nenavadna, se je 33-letna Michelle Keith iz Minnesote po porodu soočila z izzivom, ki ga je opredelila kot odpornost telesa na zmanjševanje telesne mase.

Ob svoji najvišji teži 75 kilogramov kljub strogo nadzorovani dieti in redni vadbi ni dosegla želenega napredka. Po obdobju negotovosti, ko je podvomila v možnost fizične transformacije, je bila prek družbenega omrežja Facebook deležna ključne informacije; naletela je namreč na strokovno vsebino o kroničnem lipedemu, ki je pojasnila naravo njene zdravstvene situacije.

''Bila sem globoko pretresena ob spoznanju, da bi moje telo lahko trajno ostalo v takšnem stanju'', pripoveduje Michelle. Lipedem je kronična bolezen, za katero je značilno nepravilno kopičenje maščobnega tkiva, najpogosteje na predelu spodnjih okončin, včasih pa tudi na rokah. Omenjena stanja povzročajo otekline, bolečine ter posledične estetske nevšečnosti. Bolezen znatno zmanjšuje kakovost življenja, trenutno pa zanjo še ne obstaja dokončno zdravilo, zato je terapija usmerjena predvsem v lajšanje simptomov.

Michelle KeithFOTO: Profimedia

Michelle se je kljub temu odločila za aktivno reševanje težav: ''Želela sem si ponovno pridobiti nadzor nad svojim življenjem in mu povrniti prvoten smisel.'' Svoje prizadevanje je začela s celostnim pristopom, ki je vključeval korenito spremembo prehranjevalnih navad in uvedbo farmakološke podpore v obliki injekcij za hujšanje.

Michelle KeithFOTO: Profimedia

Njena prehrana je danes usmerjena k uravnoteženim obrokom s poudarkom na perutnini, ribah, jajcih, zelenjavi, sladkem krompirju in kvinoji, vključevanju kurkume in ingverja pa pripisuje dodatne koristne učinke. Michelle izpostavlja, da je ključen napredek omogočila redna tedenska uporaba injekcij, ki ji pomagajo pri obvladovanju bolečin in blaženju simptomov lipedema.

Michelle KeithFOTO: Profimedia

Priznava, da prejšnji poskusi strogih diet in intermitentnega posta niso prinesli želenih rezultatov, kar je imelo negativen vpliv na njeno psihofizično stanje. Danes z zadovoljstvom ugotavlja, da se je kakovost njenega življenja bistveno izboljšala.

''Imam več energije in potrpežljivosti, hkrati pa občutim bistveno manj bolečin, kar mi končno omogoča, da se popolnoma posvetim svojemu otroku – tako fizično kot tudi čustveno'', dodaja Michelle, ki vsem s podobnimi izzivi sporoča: Nikoli ne smete izgubiti upanja.

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
lipedem hujšanje maščobno tkivo zdrava prehrana kronične bolezni življenjske zgodbe
