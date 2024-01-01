Vizita.si
Nino Batagelj in njegovo življenje po poškodbi hrbtenjače
Življenjske zgodbe

Nino Batagelj in njegovo življenje po poškodbi hrbtenjače

Bolezni
Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Cervikalna spondiloza je splošni izraz za s starostjo povezano obrabo, ki prizadene hrbtenične ploščice v vratu. Ko diski 'dehidrirajo' in se skrčijo, se razvijejo znaki osteoartritisa, vključno s kostnimi izrastki vzdolž robov kosti.
Duševno zdravje
Znaki, da ne skrbite dobro zase

Znaki, da ne skrbite dobro zase

Radi verjamemo, da z zdravim prehranjevanjem, dovolj gibanja in s skrbjo za kakovosten spanec naredimo vse, kar lahko. A včasih to ni dovolj.
Duševno zdravje
Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj naši možgani potrebujejo sanje? Raziskave kažejo, da sanje niso le stranski produkt spanja, ampak opravljajo pomembne funkcije za naše dobro počutje. Poglejmo, kaj so zapisali na greatergood.berkeley.edu.
Prehrana
Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Od ustne higiene do zdravja prebave, vključitev te majhne začimbe v vašo dnevno rutino lahko prinaša številne koristi.
Od paraolimpijca do uspešnega podjetnika
Domače

Od paraolimpijca do uspešnega podjetnika

Predstavljajte si, da se nekega dne zbudite in svet ni več tak, kot ste ga poznali. Dan prej ste igrali nogomet s prijatelji, naslednje jutro pa se zbudite in ne čutite svojih nog. Za mnoge bi bil to konec sanj. Za Gala Jakiča pa je bil to začetek zgodbe, ki dokazuje, da so meje zgolj v glavah ljudi. Njegova pot je dokaz, da volja, vztrajnost in predanost lahko premagajo še tako velike ovire.

Domače

Marjetka Vovk: Noge so se mi tako močno tresle, da sem se morala ustaviti

Priljubljena članica žirije Slovenija ima talent Marjetka Vovk je v intervjuju za naš portal razkrila svoje izkušnje s tremo. Danes se s tremo spopada drugače kot v preteklosti. Kljub temu, da še vedno čuti tremo, pa se jo je naučila spretno obvladovati v svojem vsakdanjem življenju.

Marjetka Vovk: Noge so se mi tako močno tresle, da sem se morala ustaviti
Izpoved priljubljene žirantke: Sovražim dneve brez treme
Domače

Izpoved priljubljene žirantke: Sovražim dneve brez treme

Ana Klašnja, članica žirije šova Slovenija ima talent in izjemna balerina, dobro razume tremo pred nastopi. S svojimi izkušnjami je znala prepoznati simptome treme pri tekmovalcih ter delila lastne občutke o tremi. Hkrati nam je razkrila, kako člani žirije pomagajo premagovati tremo pri tekmovalcih.

Sara Kager: Moje življenje poteka čisto normalno, edino, česar še vedno nimam, je izpit za avto
Življenjske zgodbe

Sara Kager: Moje življenje poteka čisto normalno, edino, česar še vedno nimam, je izpit za avto

Epilepsija je nevrološka motnja centralnega živčnega sistema, pri kateri možganska aktivnost postane nenormalna, kar povzroči napade ali obdobja nenavadnega vedenja, občutkov in včasih izgubo zavesti. Epilepsija lahko prizadene tako moške kot ženske vseh ras, etničnih ozadij in starosti. Pogovarjali smo se s Saro Kager, ki z epilepsijo živi že dobrih 20 let.

Rok Švab: ''Marfanov sindrom je v Sloveniji še zmeraj dokaj nepoznan''
Življenjske zgodbe

Rok Švab: ''Marfanov sindrom je v Sloveniji še zmeraj dokaj nepoznan''

Marfanov sindrom je dedna motnja, ki prizadene vezivno tkivo, najpogosteje srce, oči, krvne žile in okostje. Ljudje z Marfanovim sindromom so običajno visoki in suhi z neobičajno dolgimi rokami, nogami, prsti na rokah in nogah. Poškodbe, ki jih povzroči Marfanov sindrom, so lahko blage ali hude. Če je prizadeta aorta, velika krvna žila, ki prenaša kri iz srca v preostali del telesa, lahko stanje postane smrtno nevarno. Pogovarjali smo se z 28-letnim Rokom Švabom, ki ima omenjeni sindrom, a kot nam je zaupal, življenje zajema s polno žlico.

Tina Gorenjak: Šele takrat sem se začela zavedati, kako zelo naše misli vplivajo na naše zdravje
Življenjske zgodbe

Tina Gorenjak: Šele takrat sem se začela zavedati, kako zelo naše misli vplivajo na naše zdravje

POP TV v prihodnjem mesecu slavi 25. obletnico začetka delovanja, v teh letih pa je omenjena TV-postaja nanizala številne priljubljene šove in serije. Od ponedeljka do četrtka ob 20.00 trenutno spremljamo napeto dogajanje v originalni slovenski seriji Najini mostovi, kjer vlogo preračunljive Karmen igra vsem dobro znana Tina Gorenjak, ki smo jo lani spremljali tudi v 3. sezoni šova Zvezde plešejo. Priljubljena igralka je prav tam prvič presenetila z iskreno izpovedjo o tem, kako se je borila z rakom na dojki, o tej težki temi pa je zdaj spregovorila tudi za nas.

Domače

Matej Pečovnik: Prav ta bulica mi je verjetno rešila življenje!

Hodgkinov limfom je rak limfatičnega sistema. Pri njem se maligno spremenjeni limfociti in pridružene reaktivne celice nenadzorovano kopičijo v bezgavkah. V zdravem organizmu se namreč vse celice nadzorovano delijo, v primeru rakave spremembe pa postane razmnoževanje malignih celic nenadzorovano.

Matej Pečovnik: Prav ta bulica mi je verjetno rešila življenje!
Veronika iskreno o svoji bolezni: "Ves čas sem si govorila, da bo minilo, da bo kri izginila. Ampak ni."
Domače

Veronika iskreno o svoji bolezni: "Ves čas sem si govorila, da bo minilo, da bo kri izginila. Ampak ni."

Med kronične vnetne črevesne bolezni uvrščamo ulcerozni kolitis in Crohnovo bolezen. Oba potekata navadno v obliki izmenjujočih se zagonov vnetja in različno dolgih obdobij, v katerih je bolnik brez težav. Vzroki za obe bolezni ostajajo slabo pojasnjeni.

Andreja Roškar: 'Ob sestrini smrti testiranje sploh ni bilo več vprašanje.'
Domače

Andreja Roškar: 'Ob sestrini smrti testiranje sploh ni bilo več vprašanje.'

Osnovna značilnost raka dojke in drugih rakov je nenadzorovana delitev in razrast spremenjenih, rakavih celic. Natančni vzroki nastanka raka dojke niso znani. V razvitem svetu je najpogostejši rak pri ženskah in zato pomemben javnozdravstveni problem. Pojavnost pa v zadnjih desetletjih narašča. Ravno zato se je Andreja Roškar odločila, da bo o tej temi spregovori na glas. Da bi ozaveščala o genetskem raku dojk in pozitivni samopodobi žensk, ki se odločijo za masektomijo brez rekonstrukcije dojk.

27-letni Slovenec: Ko je bil star 16 let so mu prvič diagnosticirali raka na modih
Domače

27-letni Slovenec: Ko je bil star 16 let so mu prvič diagnosticirali raka na modih

Rak na modih je najpogostejše rakavo obolenje med mladimi moškimi, starimi od 15 do 35 let. Obolevnost za to vrsto raka je v zadnjih letih močno narasla – danes zboleva kar 70 odstotkov več moških kot pred 20 leti.

Rene in Nik prosita za pomoč: 'Mama ne dava te!'
Življenjske zgodbe

Rene in Nik prosita za pomoč: 'Mama ne dava te!'

Suzana Bažato je pred letom in pol zbolela za rakom žolčnih vodov, ki se sicer imenuje holangiokarcinom. V operaciji, ki je bila sicer uspešna, so ji poleg tumorja odstranili tudi del jeter in žolč. Toda kmalu je izvedela, da se rak vrnil in bolečine so postajale neznosne. "Brez predaha je iskala informacije, dokler se ni dokopala do medicinskih terapij in načinov zdravljenja raka, ki so ji vlila upanje. To upanje pa je našla na Kitajskem in tu je nastal problem finančne narave," v zapisu, ki je zaokrožil po spletu piše njen sin Rene ter vse prosi za pomoč. "Obupan sem. Res sem. Na vas se obračam, saj ne vem več, kako bi ji lahko pomagal. Da bi uspešno zaključila zdravljenje na Kitajskem, potrebuje še kar precej denarja."

Domače

Vesna iz Radeč: bolezen je prišla brez znakov, povsem nepričakovano

Pred štirmi leti je izvedela za diagnozo, je svojo izkušnjo z rakom jajčnikov z nami delila Vesna Bregar iz Radeč. Svet se ji je sesul jutro, preden so se z družino čez vikend odpeljali na morje. “In zgodilo se je povsem nepričakovano, brez kakršnih koli znakov, da bi se kaj takega lahko zgodilo.”

Vesna iz Radeč: bolezen je prišla brez znakov, povsem nepričakovano
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

