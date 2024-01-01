Življenjske zgodbe

Rene in Nik prosita za pomoč: 'Mama ne dava te!'

Suzana Bažato je pred letom in pol zbolela za rakom žolčnih vodov, ki se sicer imenuje holangiokarcinom. V operaciji, ki je bila sicer uspešna, so ji poleg tumorja odstranili tudi del jeter in žolč. Toda kmalu je izvedela, da se rak vrnil in bolečine so postajale neznosne. "Brez predaha je iskala informacije, dokler se ni dokopala do medicinskih terapij in načinov zdravljenja raka, ki so ji vlila upanje. To upanje pa je našla na Kitajskem in tu je nastal problem finančne narave," v zapisu, ki je zaokrožil po spletu piše njen sin Rene ter vse prosi za pomoč. "Obupan sem. Res sem. Na vas se obračam, saj ne vem več, kako bi ji lahko pomagal. Da bi uspešno zaključila zdravljenje na Kitajskem, potrebuje še kar precej denarja."