Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje

Zgodba 28-letne Hinde Abrahams se sliši kot prizor iz medicinske drame, a je bila njena kruta realnost, piše net.hr. Odšla je na enostavno operacijo, končala pa v boju za življenje. Medtem ko so zdravniki iskali vzrok njenih bolečin, se je njeno telo odzvalo na anestezijo z močno alergijo. "Ko sem se zbudila, sem takoj prepoznala sobo za intenzivno nego," pravi Hinda. Videla je uro, ki je kazala, da je minilo že pet ur, čeprav bi morala biti operacija končana v manj kot uri. Takrat je spoznala, da se je zgodilo nekaj zelo groznega – njeno srce se je med posegom dvakrat ustavilo.

Pozitiven test na nosečnost kot šokanten uvod v tragedijo

Hinda sprva sploh ni mogla verjeti, da bi bila lahko noseča, saj je vestno jemala kontracepcijo in še vedno dojila. "Paničarila sem, a moj mož je bil heroj, takoj je vse organiziral, da sva lahko odšla v bolnico," se spominja. Ko je zagledala pozitiven test, ni bilo časa za veselje. Ker je bolečina trajala že štiri dni, je vedela, da je nekaj narobe. Zdravniki so potrdili njene sume in jo nemudoma pripravili na operacijo, da bi odstranili tkivo, ki bi lahko povzročilo usodno krvavitev v trebušno votlino.

"Dejstvo, da nisem le preživela, ampak da nimam trajnih poškodb možganov, je pravi čudež." – Hinda Abrahams

Težko prebujanje v novo življenje na intenzivnem oddelku

Ko se je Hinda končno zbudila, je bila priključena na številne infuzije, v vratu je imela centralni venski kateter, njeno telo pa je bilo popolnoma izčrpano. Vsak dih je bil napor, saj so ji med oživljanjem močno pritiskali na prsni koš, da bi znova pognali srce. Razvila je tudi pljučnico in začasno odpovedovanje srca. Zdravniki so bili presenečeni nad njenim napredkom, saj pri njenih letih nihče ne pričakuje, da bi se zdrava ženska nenadoma sesedla na mizi. Boj za okrevanje je bil dolg, boleč in poln strahu pred tem, kaj prinaša naslednji dan.

Zgodba te mlade učiteljice nosi pomembno sporočilo za vse nas. Čeprav se nam zdijo določeni testi v bolnišnici nesmiselni – kot je bil za Hindo test nosečnosti, ko je jemala zaščito – so lahko prav ti ključni za preživetje. "Če mi ne bi naredili testa in odkrili izvenmaternične nosečnosti, morda sploh ne bi preživela rupture jajcevoda doma," opozarja. Danes je srečna, da je spet s svojimi otroki, in vsak dan vidi kot drugo priložnost, ki mu jo je podarilo življenje po tem, ko je dvakrat zrla smrti v oči.