Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati

Kljub travmi in fizičnim omejitvam, ki so posledica tega tragičnega dogodka, ostaja neomajen v svoji odločitvi, da se ne prepusti obupu, temveč si z neustrašno voljo prizadeva za nadaljevanje izobraževanja s pomočjo Braillove pisave.
Njegova družina, ki ga kljub pomanjkanju osnovnih življenjskih potrebščin vsakodnevno spodbuja, vlaga nadčloveške napore, da bi mu zagotovila vsaj nujno medicinsko oskrbo in zdravljenje v teh katastrofalnih razmerah.
Mohammedova pretresljiva življenjska zgodba je simbol izjemne človeške trdoživosti in neusahljive volje do življenja, ki dokazuje, da upanje kljub najtežjim okoliščinam nikoli ne ugasne. Njegov pogum služi kot svetilnik v času vojne in opominja na globoke rane, ki jih oboroženi spopadi puščajo na nedolžnih otrocih. "Moja želja po znanju je močnejša od teme," s svojo držo sporoča pogumni deček, medtem ko se skupaj z družino prebija skozi vsakdan, v katerem se vsak trenutek spremeni v preživetveni boj.
Prizadevanja za izboljšanje njegovega položaja zahtevajo več kot le moralno podporo, saj je nujno zagotoviti tudi dostop do specializirane rehabilitacije, prilagojene tehnološke opreme in varnega okolja, kjer bi lahko Mohammed nemoteno razvijal svoje potenciale ter sčasoma dobil možnost za celostno okrevanje v svetu, ki ga spoznava na povsem nov, otipljiv način.
Vir: Profimedia
