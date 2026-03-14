Elton John se spoprijema z zahtevnim zdravstvenim obdobjem: njegov mož razkriva, kako je danes

Kot poroča index.hr, je David Furnish razkril, da se Elton John še vedno sooča s posledicami hude okužbe očesa, ki jo je preživel v letu 2024. Okužba je povzročila skoraj popolno izgubo vida na desnem očesu, vid na levem pa se je močno poslabšal, kar je glasbeniku povzročilo izjemno zahtevno obdobje.

Družina je v tem času njegova največja opora

Furnish je povedal, da Elton večino časa preživi doma, kjer se posveča njunima sinovoma Zacharyju in Elijahju. Po njegovih besedah Elton ostaja vztrajen, čeprav mu ni lahko. Odločitev, da zaključi s turnejami, je bila povezana prav z željo, da več časa preživi z družino in se osredotoči na zdravje.

Elton John iskreno o izgubi vida

Kot navaja index.hr, je Elton priznal, da je bilo zadnjih 15 mesecev izjemno napornih. Zaradi skoraj popolne izgube vida na enem očesu in slabega vida na drugem je imel obdobja, ko skoraj ni mogel brati ali normalno delovati. Poudaril je, da ga je to močno prizadelo, vendar ostaja optimističen in verjame, da bo medicina nekoč ponudila rešitev.

icon-expand Elton John in David Furnish FOTO: Profimedia

Upanje ostaja kljub izzivom

Elton je dejal, da mora biti potrpežljiv in da se bo izboljšanja veselil, ko bo to mogoče. Ob tem je poudaril, da ga je življenje izjemno obdarilo in da ostaja hvaležen za podporo, ki jo prejema. Elton John se je po koncu turnej zavestno umaknil iz javnega življenja, da bi več časa preživel s sinovoma Zacharyjem in Elijahjem. Furnish je poudaril, da je Elton srečen, ko je doma, saj mu družina predstavlja največjo oporo. Prav zato se je odločil, da se posveti mirnejšemu življenju, kjer lahko okreva v varnem in ljubečem okolju. Kljub težavam Elton ostaja optimističen. Verjame, da bo medicina nekoč ponudila rešitev, ki mu bo omogočila izboljšanje vida. Poudaril je, da mora biti potrpežljiv, in dodal, da ga je življenje izjemno obdarilo, zato se trudi ohranjati pozitivno naravnanost.

Dolga zgodovina zdravstvenih posegov

Elton John je na premieri dokumentarnega filma Elton John: Never Too Late razkril, da je skozi življenje prestal izjemno veliko operacij. Odkrito je povedal, da nima več mandljev, slepiča in prostate. Poleg tega so mu odstranili desni kolk, levo in desno koleno, 'ostal', kot pravi sam, pa mu je le še levi kolk. Kljub temu je poudaril, da je hvaležen, da je še vedno tukaj, in da so ga oboževalci skozi leta podpirali ter mu omogočili izjemno kariero. Elton John se tako v tem obdobju življenja osredotoča na mir, družino in postopno okrevanje. Čeprav se sooča z resnimi zdravstvenimi izzivi, ostaja izjemno močan, predan svojim najbližjim in hvaležen za podporo, ki jo prejema. Njegova zgodba je opomnik, da tudi največje glasbene legende doživljajo krhkost zdravja, a lahko kljub temu ohranijo neverjetno notranjo moč.