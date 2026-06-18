Mlad gasilec skoraj umrl v eksploziji in končal v komi: 'Bilo je kot poletno popoldne'

Lasse Gustavson je imel le 24 let, ko se je njegovo življenje v trenutku spremenilo v ognjeni pekel, piše net.hr. Med gasilsko intervencijo je odjeknila eksplozija plina, ki je njega in njegovega kolega prisilila k begu skozi ogenj. Z grozljivimi poškodbami so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je naslednja dva meseca preživel v nezavesti. Ko se je končno prebudil, se ni zbudil le v bolečo realnost opeklin, temveč je s seboj prinesel zgodbo, ki presega človeško razumevanje. Povedal je, da medtem ko je njegovo telo ležalo v komi, njegov duh ni mirno počival, ampak je potoval v kraje, ki jih mnogi opisujejo kot nebesa.

Preberi še Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem

Obisk kraja, ki spominja na najlepši raj

Njegov opis raja ni bil poln angelskih bitij ali verskih simbolov, temveč miru, ki ga najdemo v najlepših kotičkih naše narave. Lasse pripoveduje o kristalno modri reki in zelenih gozdovih, ki so mu dali občutek popolne svobode. "Bil sem na planinskem grebenu, visoko zgoraj. Na dnu doline je tekla modra reka. Bilo je čudovito," pravi danes 69-letni Lasse. Ta občutek topline in varnosti mu je pomagal razumeti, da smrt ni mrzla in temna, ampak prijetna in domača. Prav ta mir, ki ga je začutil takrat, mu že 45 let daje moč, da s svojimi opeklinami živi pogumno in z nasmehom na obrazu.

Preberi še Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje

Smisel življenja se skriva v preprostosti: bodimo prijazni drug do drugega in ko nam spodleti, se iskreno opravičimo, pravi gasilec.

Spoznanje o smislu: ljubezen in darovi, ki jih nosimo v sebi

Po hudi nesreči je Lasse našel novo poslanstvo. Namesto gašenja požarov je začel gasiti stisko v ljudeh. Verjame, da smo na zemlji z namenom, da se razvijamo in dojamemo, da je ljubezen edini pravi odgovor. Njegovo sporočilo je preprosto: bodimo prijazni, in ko naredimo napako, prosimo za odpuščanje.

Preberi še Moški umrl po presaditvi las v Turčiji v bolnišnici, ki jo obiskujejo slavne stranke

Poleg tega spodbuja vsakega posameznika, da poišče svoj skriti talent oziroma dar, ga razvije in na koncu podari svetu. Čeprav so njegove obrazne brazgotine stalni opomnik na usodni dan, Lasse na smrt ne gleda več s tesnobo. Zanj je to le prehod, do katerega pa se mu še ne mudi, saj neizmerno uživa v vsakem trenutku, ki, kot pravi, mu je dan na tej zemlji.