Nicky Richardson
Življenjske zgodbe

Govorili so ji, da je premlada, nato pa so ji odkrili štiri bolezni

N.R.A.
26. 03. 2026 03.56
Nicky Richardson, 43-letna lastnica frizerskega salona iz Plymoutha, je več let živela z bolečinami, utrujenostjo in občutkom, da jo je vsako jutro 'povozil tank'.

Zdravniki so jo znova in znova pomirjali, da je 'premlada za artritis'. A resnica je bila precej bolj zapletena. Njene težave so se začele neopazno: utrujenost, nočno potenje, izbruhi na koži. Kasneje so se pojavile še bolečine v sklepih in močna občutljivost na sonce. "Vsako jutro sem se zbudila trda in izčrpana, kot da sem pretekla maraton," pravi Nicky. Simptomi so postali del njenega vsakdana, tako postopoma, da jih je začela jemati kot nekaj normalnega.

Nicky Richardson
Nicky RichardsonFOTO: Profimedia

Dolgo je verjela, da je to pač življenje. Bila je podjetnica, ves čas na nogah, uspešna in nenehno v pogonu. "Zdravniki so mi govorili, da gre za stres in utrujenost. In jaz sem jim verjela," se spominja. Prelomni trenutek je prišel leta 2024, ko se je njeno stanje nenadoma močno poslabšalo. "Nisem več mogla vstati iz postelje. Nisem mogla delovati," opisuje. Ker njen osebni zdravnik ni želel opraviti pregleda ali jo napotiti naprej, se je odločila za samoplačniški obisk. Ta odločitev ji je spremenila življenje.

Nicky Richardson
Nicky RichardsonFOTO: Profimedia

Diagnoza je bila resna: revmatoidni artritis, bolezen vezivnega tkiva, fibromialgija in Raynaudov sindrom. "Ko sem končno slišala, kaj je narobe, sem občutila mešanico razočaranja in olajšanja. Razočaranja, ker se je moje življenje čez noč spremenilo. Olajšanja, ker sem končno vedela, da si ne domišljam. Da nisem šibka. Da je vse imelo razlog."

Danes se uči živeti počasneje. "Najtežje je bilo sprejeti, da ne morem več delati v tempu, ki sem ga bila vajena," priznava. Bolečine so še vedno prisotne, zdravila imajo stranske učinke, okrevanje pa ni linearno. "To ni zgodba o čudežnem ozdravljenju. To je proces, ki traja." Svojo izkušnjo deli zato, da bi drugim prihranila leta negotovosti. "Ne ignorirajte svojega telesa. In ne dovolite, da vas kdo presliši. Niste dramatični, niste šibki in ne izmišljujete si," pravi Nicky.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
revmatoidni artritis fibromialgija Raynaudov sindrom kronične bolezni zdravniška napaka
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

