Govorili so ji, da je premlada, nato pa so ji odkrili štiri bolezni

Zdravniki so jo znova in znova pomirjali, da je 'premlada za artritis'. A resnica je bila precej bolj zapletena. Njene težave so se začele neopazno: utrujenost, nočno potenje, izbruhi na koži. Kasneje so se pojavile še bolečine v sklepih in močna občutljivost na sonce. "Vsako jutro sem se zbudila trda in izčrpana, kot da sem pretekla maraton," pravi Nicky. Simptomi so postali del njenega vsakdana, tako postopoma, da jih je začela jemati kot nekaj normalnega.

icon-expand Nicky Richardson FOTO: Profimedia

Dolgo je verjela, da je to pač življenje. Bila je podjetnica, ves čas na nogah, uspešna in nenehno v pogonu. "Zdravniki so mi govorili, da gre za stres in utrujenost. In jaz sem jim verjela," se spominja. Prelomni trenutek je prišel leta 2024, ko se je njeno stanje nenadoma močno poslabšalo. "Nisem več mogla vstati iz postelje. Nisem mogla delovati," opisuje. Ker njen osebni zdravnik ni želel opraviti pregleda ali jo napotiti naprej, se je odločila za samoplačniški obisk. Ta odločitev ji je spremenila življenje.

Diagnoza je bila resna: revmatoidni artritis, bolezen vezivnega tkiva, fibromialgija in Raynaudov sindrom. "Ko sem končno slišala, kaj je narobe, sem občutila mešanico razočaranja in olajšanja. Razočaranja, ker se je moje življenje čez noč spremenilo. Olajšanja, ker sem končno vedela, da si ne domišljam. Da nisem šibka. Da je vse imelo razlog."

