Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza

''Videti podobo v slogu filmske grozljivke ob večerih ni bilo prijetno'', je odkrito priznala svojo stisko po prestani nesreči. Nesrečni dogodek se je pripetil med planinskim pohodom, ko je Alexie zdrsnilo in je omahnila s 4,5 metra visoke pečine.

Zaradi nastalih poškodb je izgubila zavest, njen fant Austin pa si je ob poskusu nudenja pomoči poškodoval zapestje. Kljub navedenim okoliščinam je uspešno sprožil reševalno akcijo, nakar sta se v neugodnih vremenskih razmerah, ob hladnem dežju in zmanjšani vidljivosti, z nadčloveškimi napori prebila na varno.

Posledice, ki jih je utrpela Alexia, vključujejo zlom nosu in čeljusti ter resno poškodbo očesa. "Zdaj si moram masirati brazgotine in jih prekrivati z obliži, da se sploh lahko pogledam v ogledalo," kanadska novinarka iskreno opisuje realnost, ki je povsem nasprotna spletnim idealom. Trenutno je njena prehrana omejena zgolj na tekoče obroke, fizična aktivnost pa za zdaj ostaja popolnoma nedosegljiva.

Ne gre pa spregledati niti znatnih finančnih bremen zaradi zdravljenja. Zgolj prevoz z reševalnim vozilom naj bi jo stal 3100 dolarjev, pri čemer Alexia z grenkim nasmehom pojasnjuje svojo predvidevanje, da bo končni znesek za oskrbo v ameriški bolnišnici presegel 10.000 dolarjev.

Spletna skupnost se je kot vselej odzvala z mešanico podpore in kritičnih pripomb. ''Posamezniki verjamejo, da so seznanjeni z ustreznejšimi rešitvami, kot so bile moje,'' navaja novinarka. Kljub izraženim mnenjem Alexie ne opušča svojih načrtov in nahrbtnika ne bo odložila v kot. ''Gojim globoko naklonjenost do narave in s svojo pohodniško potjo bom zagotovo nadaljevala,'' pojasnjuje kritikom.

