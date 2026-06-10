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Življenjske zgodbe
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Tiffani Vinyard
Življenjske zgodbe

Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov

N.R.A.
10. 06. 2026 03.12
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Tiffani Vinyard je bila leta ujeta v krog nenehnega prenajedanja, dokler ni tehtnica pokazala 127 kilogramov. Z uporabo zdravil je v enem letu shujšala za 27 kilogramov in si s tem, kot pravi sama, izrazito izboljšala kakovost vsakdanjega življenja.

Trditev, da je imela omenjena britanska državljanka težave z urejenim prehranjevanjem, predstavlja zgolj milo oceno stanja. Osemintridesetletna Tiffani Vinyard iz Hemel Hempsteada v Združenem kraljestvu se je z izzivi neustreznega prehranjevanja soočala že od svojega dvanajstega leta. Zaradi telesne mase, ki je dosegla kar 127 kilogramov, so vsakodnevna opravila, kot sta osebna higiena ali hoja po stopnicah, postala primerljiva z zahtevnostjo vzpona na Mount Everest.

"Vsak dan sem se zbujala v bolečinah," priznava Tiffani. Zaradi teže je imela bolečine v hrbtu, bila je zadihana in je sovražila nakupovanje običajnih oblačil. "Vedno sem naročila največjo velikost in pogosto mi še vedno ni ustrezala," zmajuje z glavo Britanka.

Tiffani Vinyard
Tiffani VinyardFOTO: Profimedia

Pojasnjuje, da je bila težava posledica neobvladljive potrebe po čezmernem uživanju hrane. "Doseglo je kritično točko, ki je bila popolnoma izčrpljujoča, zato sem čutila globoko frustracijo in nezadovoljstvo," opisuje takratne občutke, medtem ko je bila njena osredotočenost na hrano nenehna in moteča.

Tiffani Vinyard
Tiffani VinyardFOTO: Profimedia

Preizkusila je številne pristope, vključno s štetjem kalorij, omejevalnimi dietami in nadomestnimi prehranskimi napitki, vendar nobeden izmed njih ni zagotovil dolgoročnih rezultatov. Do odločilne prelomnice je prišlo, ko je prekomerna telesna teža povzročila fizično škodo na njeni vzmetnici. "Občutila sem veliko stisko in v zrcalu nisem več prepoznala same sebe," iskreno priznava.

Tiffani Vinyard
Tiffani VinyardFOTO: Profimedia

Posameznica se je kljub začetnim zadržkom odločila za uporabo pripravka oz. medicinskega pripomočka. Kot pojasnjuje, je bil njen prvotni strah pred tovrstnimi medicinskimi pripomočki za uravnavanje telesne teže manjši od želje po celostni spremembi telesne podobe. Rezultati so presegli pričakovanja, saj je v enem letu dosegla izgubo 27 kilogramov. Poudarja, da prvič doslej ne občuti nenehne lakote, poleg tega pa jo je zdravstvena obravnava spodbudila k premišljenemu oblikovanju bolj zdravega življenjskega sloga.

Danes svojo vadbeno rutino izvaja petkrat tedensko, strastno se posveča pohodniškim aktivnostim, prav tako pa poudarja, da lahko v restavraciji naposled naroči povsem običajno porcijo obroka. "Prej sem uživala lastno pripravljeno hrano, zatem pa še ostanke obrokov drugih, zdaj pa to z nasmehom ozaveščam," svojo preobrazbo opisuje Tiffani.

Vir: Profimedia

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