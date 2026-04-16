Mariana Tata
Življenjske zgodbe

Ignorirala je napihnjen trebuh – pri 27 letih izvedela, da ima raka v zadnjem stadiju

N.R.A.
16. 04. 2026 10.34
Mariana Tata, 27-letnica iz New Yorka, je živela povsem običajno življenje, dokler se njeno telo ni začelo oglašati. Najprej neopazno, nato vse glasneje. Napihnjen trebuh, kri v stranišču, izguba apetita. To so bili simptomi, ki jih je ignorirala, ker je bila 'mlada in zdrava'.

A resnica je bila drugačna: zdravniki so ji diagnosticirali raka debelega črevesa v 4. stadiju.

Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda

"Zdelo se mi je, kot da gledam svoje življenje od zunaj"

Ko je Mariana končno obiskala zdravnika, je bilo že prepozno. Na jajčnikih so našli sumljivo maso, ki se je izkazala za metastazo. Njen opis trenutka diagnoze para srce: "Počutila sem se odtujeno, kot da nisem v svojem telesu. Bila sem prestrašena. Nisem mogla verjeti, da je to res." Šok je kmalu zamenjala boleča resničnost: zdravljenje, pregledi, analize, nenehno opazovanje vsake spremembe v telesu.

Mariana Tata
Mariana TataFOTO: Profimedia

"Ignorirala sem znake – zdaj bom z rakom živela do konca življenja"

Mariana priznava, da si najbolj očita prav to: "Spraševala sem se, ali bi lahko preprečila vse to, če bi prej poslušala svoje telo."

Najbolj pa jo je bilo strah ene stvari – neizogibne in končne smrti. Pri rosnih 27 letih, ko bi mlada ženska običajno gradila prihodnost, polno upanja in načrtov, se je morala soočiti z mislijo, da življenje ni samoumevno in da se lahko v trenutku obrne na glavo. To spoznanje jo je močno pretreslo, saj je spoznala krhkost obstoja in nepredvidljivost usode, ki lahko vsak trenutek prekine pot, ki se je šele dobro začela. Začela je globoko razmišljati o pomenu življenja, o svojih dosežkih in o tem, kaj resnično šteje, ko se soočiš s svojim koncem.

Ta izkušnja je pospešila, kot pravi, njeno osebno rast in jo prisilila, da je začela ceniti vsak dan posebej, ne le kot še en dan, temveč kot priložnost za polno izživetje svojih sanj in ambicij.

Mariana Tata
Mariana TataFOTO: Profimedia

Njena zgodba je opozorilo za vse: tudi "nedolžni" simptomi lahko pomenijo nekaj resnega

Rak debelega črevesa se vse pogosteje pojavlja pri mladih odraslih. Zdravniki po svetu opozarjajo na naslednje simptome, ki jih ne gre zanemariti:

- napihnjenost,

- kri v blatu,

- spremembe v prebavi,

- izguba apetita,

- nenavadne bolečine v trebuhu.

Mariana je danes glasna zagovornica zgodnjega odkrivanja raka. Njena zgodba je postala viralna, ker iskreno kaže, kako hitro se lahko življenje spremeni.

Mariana Tata
Mariana TataFOTO: Profimedia

"Življenje ima zdaj drugačen ritem"

Namesto zabav, potovanj in načrtov za prihodnost so v njenem fokusu postale kemoterapije, zdravniški pregledi, analize in spremljanje vsakega signala, ki ga pošlje telo. A Mariana se ne predaja. Njena zgodba je postala opomnik, da je zdravje največje bogastvo in da ga pogosto cenimo šele, ko ga izgubimo.

Zakaj ta zgodba odmeva po svetu?

Ker nagovarja globoko človeško bit, saj se dotika univerzalnih strahov in resničnosti, ki si jih velikokrat neradi priznamo. Odmeva, ker je resnična – prikazuje neprijetno dejstvo, da življenje ni vedno pravično in da lahko tragedija udari nepričakovano.

Predvsem pa je opomnik, da ne ignoriramo simptomov in sporočil lastnega telesa in ne zavlačujemo z obiskom zdravnika!

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
rak debelega črevesa rak pri mladih simptomi raka zgodnje odkrivanje zdravje
Življenjske zgodbe

Izvedela je za težko diagnozo v trenutku, ko bi morala najbolj uživati v življenju

