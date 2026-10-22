Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Srbečica
Življenjske zgodbe

"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"

N.R.A.
22. 10. 2026 03.37
0

Ste vedeli, da se za neprijetnim srbenjem lahko skriva resna bolezen? Zgodba žensk, ki so premagale sram, razkriva pomen poznavanja lastnega telesa in iskanja pomoči.

Izberite Vizita.si za svoj prednostni vir na Google.

Lichen sclerosus je dolgotrajna vnetna bolezen, ki najpogosteje prizadene genitalno območje in povzroča nastanek značilnih belih lis. Spremljajo jo izjemno neprijetni simptomi, kot so močno srbenje, bolečine pri uriniranju in spolnih odnosih ter tanjšanje kože, ki vodi do bolečih razpok in ranic. Čeprav bolezen ni nalezljiva in ni posledica pomanjkljive higiene ali spolno prenosljivih okužb, se jo pogosto zamenjuje z glivičnimi vnetji ali herpesom. Zdravniki opozarjajo, da je ozaveščenost o tej bolezni še vedno prenizka, kar vodi do dolgotrajnega trpljenja bolnic, preden končno prejmejo ustrezno diagnozo in pomoč.

Srbečica
SrbečicaFOTO: AdobeStock

Dolga pot do diagnoze in pomen vztrajnosti pri zdravniku

Eden največjih problemov pri lichen sclerosusu je zamuda pri diagnozi. Bolnice pogosto hodijo od enih vrat do drugih, kjer njihove simptome zmotno pripisujejo glivicam ali herpesu. Monica Thomas se spominja, da so ji celo svetovali testiranje na HIV, ko standardna zdravila niso pomagala, namesto da bi pravočasno opravili biopsijo. Ko zdravnik ne postavi prave diagnoze, to nima le fizičnih posledic, ampak močno načne tudi psihično stabilnost bolnice. Zato je ključno, da pacienti sami poznajo simptome in vztrajajo pri natančnejših preiskavah, če se težave kljub začetnemu zdravljenju ne izboljšajo.

Srbečica
SrbečicaFOTO: AdobeStock

"Pomembno je, da bolje spoznamo svoje telo in vemo, kaj je za nas v intimnih predelih normalno, saj se naše vulve spreminjajo," svetuje Monica Thomas tistim, ki se soočajo z dvomi o svojem zdravju.

Nujnost zgodnjega odkrivanja za preprečevanje raka

Neupoštevanje simptomov lichen sclerosusa lahko vodi do resnih komplikacij, vključno z rakom vulve. Clare Baumhauer se je s težavami soočala od svojega petega leta, a šele pri triindvajsetih, ko se rana na tkivu ni zacelila, je izvedela resnico. Diagnosticirali so ji lichen sclerosus in hkrati že razvitega raka. "Nikoli prej nisem slišala za to bolezen, niti za raka na takšnem mestu," pravi Clare. Če bi njeno stanje prepoznali prej, bi se morda izognila tretji stopnji karcinoma in težkim operacijam. Danes opozarja vse, naj ne čakajo, če opazijo kakršne koli rane ali trajne spremembe na svojem telesu.

Srbečica
SrbečicaFOTO: AdobeStock

Kako poteka zdravljenje in na kaj paziti pri negi

Zdravljenje lichen sclerosusa se najpogosteje izvaja s pomočjo posebnih steroidnih krem, ki jih predpiše zdravnik. Te kreme pomagajo nadzorovati vnetje in preprečujejo, da bi se koža še bolj tanjšala. Poleg mazanja je pomembno tudi to, da se koža dodatno ne draži s tesnimi oblačili ali agresivnimi mili. Čeprav se morda zdi strašljivo, se da s to boleznijo kakovostno živeti, če je le pod nadzorom. Dr. Nighat Arif poudarja, da kljub temu, da vzroka bolezni še ne poznamo, imamo orodja, s katerimi lahko preprečimo najhujše scenarije, kot je izguba funkcije prizadetega tkiva.

Vir: BBC

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
lichen sclerosus žensko zdravje rak vulve kronično vnetje kože ginekološke težave diagnoza biopsija
Življenjske zgodbe

Bolečine v vratu so skrivale resno onkološko diagnozo

Bibaleze.si 'Tako me je sram, da bi se najraje pokrila z odejo in postala nevidna!'
Bibaleze.si Zgodba o endometriozi: 'Pomembno je, da iščete rešitve, ki vam bodo olajšale življenje'
Moskisvet.com 'Ženske ljubijo barabe' - mit ali resnica?
24ur.com Šminka in sekirca: Dragoceni nasveti Rebeke Dremelj in Gorke Berden o prijateljstvu, pogumu in preživetju v divjini
24ur.com 'To je tisto, kar si želim': popolnoma zdravi, a živijo kot invalidi
Vizita.si ''Gospa, se opravičujemo, sem bila prepričana, da ni nič''
24ur.com 'Tepete me, ko sem na tleh, in dvomite v mojo bolečino'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2012