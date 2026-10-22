"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"

Lichen sclerosus je dolgotrajna vnetna bolezen, ki najpogosteje prizadene genitalno območje in povzroča nastanek značilnih belih lis. Spremljajo jo izjemno neprijetni simptomi, kot so močno srbenje, bolečine pri uriniranju in spolnih odnosih ter tanjšanje kože, ki vodi do bolečih razpok in ranic. Čeprav bolezen ni nalezljiva in ni posledica pomanjkljive higiene ali spolno prenosljivih okužb, se jo pogosto zamenjuje z glivičnimi vnetji ali herpesom. Zdravniki opozarjajo, da je ozaveščenost o tej bolezni še vedno prenizka, kar vodi do dolgotrajnega trpljenja bolnic, preden končno prejmejo ustrezno diagnozo in pomoč.

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Dolga pot do diagnoze in pomen vztrajnosti pri zdravniku

Eden največjih problemov pri lichen sclerosusu je zamuda pri diagnozi. Bolnice pogosto hodijo od enih vrat do drugih, kjer njihove simptome zmotno pripisujejo glivicam ali herpesu. Monica Thomas se spominja, da so ji celo svetovali testiranje na HIV, ko standardna zdravila niso pomagala, namesto da bi pravočasno opravili biopsijo. Ko zdravnik ne postavi prave diagnoze, to nima le fizičnih posledic, ampak močno načne tudi psihično stabilnost bolnice. Zato je ključno, da pacienti sami poznajo simptome in vztrajajo pri natančnejših preiskavah, če se težave kljub začetnemu zdravljenju ne izboljšajo.

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"Pomembno je, da bolje spoznamo svoje telo in vemo, kaj je za nas v intimnih predelih normalno, saj se naše vulve spreminjajo," svetuje Monica Thomas tistim, ki se soočajo z dvomi o svojem zdravju.

Nujnost zgodnjega odkrivanja za preprečevanje raka

Neupoštevanje simptomov lichen sclerosusa lahko vodi do resnih komplikacij, vključno z rakom vulve. Clare Baumhauer se je s težavami soočala od svojega petega leta, a šele pri triindvajsetih, ko se rana na tkivu ni zacelila, je izvedela resnico. Diagnosticirali so ji lichen sclerosus in hkrati že razvitega raka. "Nikoli prej nisem slišala za to bolezen, niti za raka na takšnem mestu," pravi Clare. Če bi njeno stanje prepoznali prej, bi se morda izognila tretji stopnji karcinoma in težkim operacijam. Danes opozarja vse, naj ne čakajo, če opazijo kakršne koli rane ali trajne spremembe na svojem telesu.

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Kako poteka zdravljenje in na kaj paziti pri negi

Zdravljenje lichen sclerosusa se najpogosteje izvaja s pomočjo posebnih steroidnih krem, ki jih predpiše zdravnik. Te kreme pomagajo nadzorovati vnetje in preprečujejo, da bi se koža še bolj tanjšala. Poleg mazanja je pomembno tudi to, da se koža dodatno ne draži s tesnimi oblačili ali agresivnimi mili. Čeprav se morda zdi strašljivo, se da s to boleznijo kakovostno živeti, če je le pod nadzorom. Dr. Nighat Arif poudarja, da kljub temu, da vzroka bolezni še ne poznamo, imamo orodja, s katerimi lahko preprečimo najhujše scenarije, kot je izguba funkcije prizadetega tkiva.