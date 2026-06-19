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Življenjske zgodbe

Imela je izpuščaj, ki ni hotel izginiti: 'Ostalo mi je še šest mesecev življenja'

N.R.A.
19. 06. 2026 03.43
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Mlada Caitlin Leggett je mislila, da ima le nedolžen kožni izpuščaj, a se je izkazalo, da gre za smrtonosno obliko krvnega raka. Zdaj so ji rekli, da ji ostaja le še šest mesecev življenja.

Akutna mieloična levkemija (AML) predstavlja agresivno neoplastično proliferacijo belih krvnih celic, ki se hitro širi po organizmu in zahteva takojšnje terapevtsko ukrepanje, piše net.hr. V primeru 24-letne Caitlin Leggett iz Cardiffa se je bolezen manifestirala na klinično nenavaden način, saj so tipični simptomi, kot so hemoragične manifestacije, anemija in izrazita utrujenost, sprva manjkali.

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Namesto tega je bil edini patološki znak perzistenten kožni izpuščaj, ki ni reagiral na konvencionalno topikalno zdravljenje. Diagnoza, postavljena aprila 2025, je razkrila resnost stanja, ki se je kljub agresivnim ciklusom kemoterapije in presaditvi matičnih celic vztrajno ponavljalo, kar kaže na visoko stopnjo citogenetske odpornosti rakavih celic v njenem primeru.

Levkemija
LevkemijaFOTO: AdobeStock

Šokantno odkritje o dvojčicah je otežilo zdravljenje

Dvojčici Caitlin in Grace sta vse življenje mislili, da sta si le podobni, ne pa popolnoma enaki. To se je izkazalo za ključno v medicinskem smislu, ko je bila potrebna presaditev matičnih celic. Upali so, da bo Grace popolna darovalka, saj sta bili prepričani, da sta dvojajčni dvojčici. Testi so pokazali obratno: sta enojajčni dvojčici. To je bila slaba novica za zdravljenje, saj telo pri enojajčnih dvojčkih darovane celice prepozna kot svoje in se proti raku ne bori tako učinkovito. Zaradi tega se je Caitlinina borba še podaljšala, upanje na hitro ozdravitev pa se je sprevrglo v agonijo iskanja drugih darovalcev po vsem svetu.

Kronična mieloična levkemija
Kronična mieloična levkemijaFOTO: Adobe Stock

Stroški eksperimentalnega zdravljenja v tujini, ki vključuje CAR-T terapijo, lahko znašajo neverjetnih 600.000 evrov.

Zadnje upanje v tujini in drago zdravljenje

Zdravniki v njeni domovini so žal nemočni. Povedali so ji, da nove presaditve v Britaniji ne morejo opraviti in da bo s trenutno terapijo živela morda še šest mesecev. Caitlin se ne strinja s tem koncem. Raziskuje možnosti v Ameriki in specializirane CAR-T celične terapije v Singapurju ali na Kitajskem.

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Levkemija napreduje hitro; delež rakavih celic se je v enem samem tednu s slabih šest odstotkov povečal na šokantnih 37 odstotkov. To pomeni, da je vsak dan ključen. Njena edina možnost je zbiranje sredstev za astronomsko drage posege v tujini, ki bi ji morda povrnili zdravje in prihodnost.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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