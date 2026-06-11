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Življenjske zgodbe

Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem

N.R.A.
11. 06. 2026 03.02
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33-letna Brianna Lafferty je bila osem minut klinično mrtva. Zdaj razkriva, zakaj verjame, da duša nikoli ne umre in kako je to spremenilo njeno življenje.

Brianna Lafferty je bila stara le 33 let, ko se je njeno telo zaradi redke nevrološke bolezni, imenovane mioklona distonija, odločilo prenehati delovati, piše net.hr. Polnih osem minut je veljala za mrtvo, a tisto, kar je doživela v tem kratkem času, je povsem spremenilo njen pogled na svet in bivanje. Opisuje, kako je njena zavest zapustila fizično telo in prestopila prag, kjer čas nima nobene veljave. Njena zgodba ni le medicinski čudež, temveč tudi pretresljivo pričevanje o moči človeškega duha, ki se bori s težkimi boleznimi in išče odgovore na vprašanja o minljivosti.

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Znanost o tem, kaj se zgodi z našimi možgani ob smrti

Raziskovalci poskušajo fenomen obsmrtnih izkušenj razložiti z različnimi kemičnimi procesi. Ko se telo sooči s koncem, možgani sprostijo koktajl kemikalij, ki lahko povzroči občutke evforije in miru. Toda to ne pojasni, zakaj ljudje, kot je Brianna, poročajo o tako jasnih in strukturiranih dogodkih. Približno 45 odstotkov ljudi, ki so preživeli klinično smrt, poroča o občutku zapuščanja telesa. Študija iz leta 2023 je celo zaznala znake zavesti pri ljudeh, katerih srce ni več utripalo, kar spodbuja razpravo o tem, kje se naša zavest pravzaprav skriva in kdaj resnično ugasne.

Raziskovalci poskušajo fenomen obsmrtnih izkušenj razložiti z različnimi kemičnimi procesi.
Raziskovalci poskušajo fenomen obsmrtnih izkušenj razložiti z različnimi kemičnimi procesi.FOTO: Shutterstock

Neverjeten podatek: Kar 45 % ljudi po klinični smrti trdi, da so opazovali svoje telo od zgoraj, njihova osebna transformacija pa vključuje globlji smisel za hvaležnost.

Življenje po 'smrti': težka pot do novega smisla

Pot nazaj v normalno življenje za Brianno ni bila lahka. Po tistem, ko se je vrnila v svoje telo, je v bolnišnici preživela več dni v zmedi in hudi fizični stiski. Ponovno se je morala naučiti hoditi in govoriti, poleg tega pa je prestala tudi zahtevno operacijo možganov zaradi poškodb hipofize. Toda kljub vsem telesnim brazgotinam se v njej ni naselila jeza. Namesto tega čuti močno hvaležnost. Danes verjame, da ima vsaka njena pretekla bolečina svoj namen in da lahko njene misli danes oblikujejo lepšo prihodnost, kar ji daje moč, da premaguje tudi najtežje trenutke okrevanja.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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