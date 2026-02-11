Vizita.si
Življenjske zgodbe

Ko blago vnetje sečil skoraj povzroči smrt: kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa

N.R.A.
11. 02. 2026 03.12
0

Blago vnetje sečil se lahko v redkih primerih razvije v hudo okužbo, ki ogrozi življenje, če je ne prepoznate pravočasno.

Kako se lahko blago vnetje sečil spremeni v življenjsko nevarno stanje

Kot navaja Daily Mail, se lahko navidezno nenevarna okužba sečil v zelo kratkem času razširi po telesu in sproži sepso. Gre za izjemno nevaren odziv imunskega sistema, pri katerem telo pretirano reagira na okužbo in začne okvarjati lastna tkiva.

Primer ženske, ki je v nekaj urah prešla iz blagih simptomov v kritično stanje

Daily Mail poroča o ženski, ki je sprva občutila le blag pekoč občutek pri uriniranju, nato pa je v nekaj urah začela bruhati, izgubila zavest in pristala v bolnišnici zaradi sepse. Zdravniki so potrdili, da je okužba sečil napredovala v sistemsko okužbo, ki je ogrozila njene organe. Takšen potek je redek, vendar opozarja, kako hitro se lahko stanje poslabša, če se okužba razširi.

Sepsa
SepsaFOTO: Dreamstime

Zakaj se okužba sečil lahko tako hitro poslabša

Kot poroča Daily Mail, bakterije iz sečil včasih preidejo v krvni obtok, kar sproži močan vnetni odziv. Ko se to zgodi, se lahko pojavijo simptomi, ki niso več značilni za običajno okužbo sečil. Med simptomi, ki lahko nakazujejo razvoj sepse, so:

- nenadno bruhanje,

- visoka telesna temperatura,

- pospešen srčni utrip,

- zmedenost ali omotica,

- mrzlica in tresenje,

- močna utrujenost.

Prav kombinacija teh simptomov je znak, da telo ne obvladuje okužbe in da je nujno poiskati zdravniško pomoč.

Okužba sečil
Okužba sečilFOTO: AdobeStock

Kako zdravniki zdravijo sepso, ki izvira iz okužbe sečil

Zdravljenje sepse je časovno občutljivo, saj lahko vsaka ura odlašanja poveča tveganje za odpoved organov. Kot navaja Daily Mail, zdravniki takoj uvedejo intravenske antibiotike, tekočine in podporne terapije, ki stabilizirajo krvni tlak in delovanje organov. V primeru opisane pacientke je bilo hitro zdravljenje odločilno, saj je bila sprejeta v bolnišnico v kritičnem stanju, a se je po intenzivni terapiji postopoma izboljšala.

Začela je teči pri svojih 50 letih, to sporoča vsem
Sepsa se lahko razvije iz različnih okužb, vendar so okužbe sečil eden najpogostejših vzrokov pri ženskah. Daily Mail opozarja, da je zgodnje prepoznavanje simptomov ključno, saj lahko pravočasno zdravljenje prepreči napredovanje v septični šok.

Ko gre za okužbe sečil, je pomembno, da ste pozorni na spremembe v počutju in ne ignorirate nenadnih, izrazitih simptomov. Če se ob običajnih znakih vnetja sečil pojavijo bruhanje, visoka telesna temperatura ali zmedenost, je nujno, da takoj poiščete zdravniško pomoč. Hitro ukrepanje lahko prepreči najhujše zaplete in reši življenje.

Vir: Daily Mail

vnetje sečil sepsa okužba zdravje
Življenjske zgodbe

Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti

