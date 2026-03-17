Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo

Ko se življenje v trenutku obrne

Kot poroča 24ur.com, je Marku Česniku iz Radeč življenje še jeseni teklo povsem običajno. Septembra je bil njegov izvid brez posebnosti, decembra pa je kot dolgoletni krvodajalec želel ponovno darovati kri. Tam so mu povedali, da ima prenizko vrednost hemoglobina. Ker se je počutil dobro, se sprva ni pretirano obremenjeval, a je vseeno opravil kontrolni pregled. Le nekaj tednov pozneje ga je zdravnik poklical z novico, ki mu je spremenila življenje: izvidi so bili slabi in takoj je moral v bolnišnico. Po odvzemu kostnega mozga je izvedel diagnozo: agresivna levkemija. Marko, ki bo letos dopolnil 60 let, je bil prvič v življenju hospitaliziran. Kot navaja 24ur.com, so zdravniki izčrpali vse možnosti zdravljenja, zato je njegova edina možnost presaditev krvotvornih matičnih celic. Ker v svetovnem registru zanj še ni primernega darovalca, se je začela obsežna akcija iskanja v lokalnem okolju.

Zakaj je presaditev krvotvornih matičnih celic ključna

Levkemija je rakava bolezen krvi, pri kateri se v kostnem mozgu začnejo nenadzorovano množiti nezrele krvne celice. WebMD pojasnjuje, da agresivne oblike levkemije napredujejo hitro in lahko v kratkem času ogrozijo življenje, saj zdrave krvne celice ne morejo več nastajati v zadostni meri. Presaditev krvotvornih matičnih celic je v takšnih primerih pogosto edina možnost, da se kostni mozeg ponovno vzpostavi in začne tvoriti zdrave celice. Kot navaja 24ur.com, je težava v tem, da mora biti darovalec genetsko izjemno kompatibilen z bolnikom. Če se ustrezen darovalec ne najde v registru, se možnosti za preživetje močno zmanjšajo. Zato je vpis v register ključnega pomena, ne le za Marka, temveč za vse bolnike s podobnimi diagnozami.

Moč skupnosti v boju za življenje

V Radečah so se domačini hitro odzvali. Začela se je akcija 'Daj se na seznam', ki spodbuja ljudi, da se vpišejo v slovenski register darovalcev krvotvornih matičnih celic, ki je del svetovnega registra. Vodja registra Slovenija Donor, Sendi Montanič, pojasnjuje, da je darovalec lahko vsaka zdrava oseba med 18. in 40. letom starosti. Postopek vpisa je preprost in ga je mogoče opraviti kar od doma. Kot poroča 24ur.com, so številni mladi bris oddali kar na licu mesta. Med prvimi je bila Hana Kašič, ki je dejala, da vedno pomaga, kadar lahko. Akciji so se pridružila tudi športna društva doma in v tujini, med njimi domačin Benjamin Šeško, ki je s svojo podporo dosegel široko občinstvo. Marko verjame, da bo akcija pomagala mnogim, tudi če sam darovalca ne bo našel. Župan Radeč Tomaž Režun poudarja, da je v takšnih primerih ključna hitrost in obveščenost, saj je od odziva ljudi odvisno življenje. Mirjana Jelančič dodaja, da je darovanje krvi in celic dejanje poguma in solidarnosti, ki lahko nekomu podaljša življenje.

Kako poteka darovanje krvotvornih matičnih celic

Kot navaja 24ur.com, darovalec pred postopkom prejme injekcije zdravil, ki spodbudijo sproščanje krvotvornih matičnih celic iz kostnega mozga v kri. Nato sledi neboleč postopek odvzema, ki traja približno štiri do šest ur. WebMD pojasnjuje, da je postopek varen, okrevanje pa hitro, saj se telo v kratkem času povrne v normalno stanje. Zgodba domačinke Gordane Radič dokazuje, kako pomemben je vpis v register. Pred sedmimi leti je prejela klic, da je edina na svetu, ki lahko reši življenje 13-letnemu dečku s Hodgkinovim limfomom. Darovala je brez oklevanja in s tem rešila življenje.

Ljubezen in podpora v najtežjih trenutkih