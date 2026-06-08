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Paraliza
Življenjske zgodbe

Ko se gripa sprevrže v paralizo

N.R.A.
08. 06. 2026 03.13
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Tinus Greyling je mislil, da ima zgolj močno gripo, a redka nevrološka bolezen mu je v nekaj minutah odvzela zmožnost hoje. Prepoznajte resne znake.

Zgodba Tinusa Greylinga iz Južne Afrike se je začela julija 2025, ko je po poroki prijatelja zbolel za tistim, kar je sam opisal kot najhujšo vročino v svojem življenju, piše net.hr. Čeprav se je njegova žena Megan hitro opomogla, so se pri njem bolečine v mišicah stopnjevale do te mere, da ni mogel ne sedeti ne stati. Ko se stanje po dveh tednih ni izboljšalo, mu je osebni zdravnik predpisal antibiotike, vendar so bili ti le uvertura v dramatičen preobrat, ki mu je za vedno spremenil življenje in ga prikoval na posteljo.

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Samo nekaj ur po tem, ko je začel jemati antibiotike, se je pri Tinusu pojavila neznosna bolečina v kolku. Opisal je, kako je čutil, da "življenje odteka iz njegovih nog". V pičlih petnajstih minutah je postal delno hrom, naslednji dan pa v bolnišnici ni več čutil ničesar od prsi navzdol. To je značilnost transverzalnega mielitisa – vnetja, ki udari hitro in brez opozorila, zdravniki pa so potrebovali kar nekaj časa in številne preiskave, da so končno ugotovili, zakaj mlad moški nenadoma ne more več hoditi.

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V manj kot 24 urah je Tinus izgubil občutek v celotnem telesu od prsi navzdol zaradi vnetja hrbtenjače.

Dolga pot do okrevanja in upanje v nove medicinske metode

Po treh mesecih v bolnišnici se je moral Tinus znova naučiti osnovnih stvari: oblačenja, umivanja zob in upravljanja invalidskega vozička. Čeprav so zdravniki glede vprašanja, ali bo še kdaj hodil, zadržani, on ne obupuje. Zdaj svojo pozornost usmerja v sodobne rešitve, kot je zdravljenje z matičnimi celicami. Kljub vsem omejitvam poudarja: "Da, ne morem hoditi, vendar sem živ." Njegov cilj ostaja stabilizacija stanja in upanje na čim večjo vrnitev funkcij telesa.

Vir: net.hr

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Življenjske zgodbe

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