Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Intenzivna nega
Življenjske zgodbe

Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso

N.R.A.
22. 05. 2026 03.19
0

Pretresljiva zgodba ženske, ki je zaradi nesterilne tetovaže v kontejnerju pristala v bolnišnici s hudo, življenjsko ogrožajočo okužbo.

Zgodba Stephanie Roberts, ki je želela svojo roko okrasiti s podobo Device Marije, se je sprevrgla v resen boj za življenje, piše net.hr. Kmalu po tetoviranju so se pojavili alarmantni znaki: visoka vročina, drhtenje in vztrajno bruhanje. Njena roka ni le otekla, temveč je postala vijolična, kar je kazalo na resno blokado prekrvavitve. Zdravniki so v bolnišnici ugotovili, da gre za nevarno kombinacijo celulitisa in sepse, kar pomeni, da so bakterije iz okuženega mesta vstopile neposredno v njen krvni obtok in ogrozile celotno telo.

Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Preberi še
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?

Od preproste slike v zabojniku do dveh nujnih operacij

Medtem ko se je v bolnišnici borila za svoje zdravje, je Stephanie prejela še novico, ki jo je povsem šokirala: postala bo mama. Žal pa ta novica zaradi vseh težav ni bila povsem vesela. Stephanie je pojasnila, da je takšna informacija v trenutku, ko se bojiš za svoje okončine in življenje, izjemno čustveno naporna. Celoten proces okrevanja v bolnišnici je vključeval antibiotike in kirurške reze, ki so bili nujni, da so iz njene podlakti odstranili gnoj in ustavili širjenje bakterij, hkrati pa je morala začeti razmišljati o novem bitju v sebi.

Nevaren tatu
Nevaren tatuFOTO: Profimedia

Zdravniki opozarjajo, da lahko slaba higiena pri tetoviranju povzroči trajne posledice, od izgube gibljivosti okončin do nevarne zastrupitve krvi, ki se lahko konča s smrtjo.

Kaj morate vedeti pred obiskom tattoo studia

Pri izbiri tetovatorja ne bi smeli nikoli gledati le na ceno ali lepe slike na Instagramu. Vedno preverite, ali studio deluje legalno in ali uporablja pripomočke za enkratno uporabo, kot so igle in rokavice. Raziskave iz lanskega leta opozarjajo celo na to, da so lahko nekatera črnila kontaminirana z bakterijami že v tovarni, še preden stekleničko odprejo. Še več, zadnje študije švedskih strokovnjakov so odkrile povezavo med tetovažami in limfomom. Zato je obisk uradnega studia, kjer upoštevajo sanitarno-tehnične pogoje, ključen za zmanjšanje vseh tveganj na minimum.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
tetoviranje okužba kože sepsa varnost tetoviranja kompartment sindrom zdravje higiena v salonu tetovaže
Duševno zdravje

Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo

Vizita.si Lahko tetovaže povečajo tveganje za redko vrsto raka?
Vizita.si Tetovaže in rak: Nova študija opozarja na povečano tveganje
Zadovoljna.si Kim Kardashian pokazala svojo prvo tetovažo
Cekin.si Anketa: Ali bi vas motilo, da je prodajalec tetoviran po obrazu?
24ur.com Cardi B s skrivnostno prvo obrazno tetovažo
Vizita.si Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Moskisvet.com Najmanj boleča mesta za tetovažo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732