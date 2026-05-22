Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso

Zgodba Stephanie Roberts, ki je želela svojo roko okrasiti s podobo Device Marije, se je sprevrgla v resen boj za življenje, piše net.hr. Kmalu po tetoviranju so se pojavili alarmantni znaki: visoka vročina, drhtenje in vztrajno bruhanje. Njena roka ni le otekla, temveč je postala vijolična, kar je kazalo na resno blokado prekrvavitve. Zdravniki so v bolnišnici ugotovili, da gre za nevarno kombinacijo celulitisa in sepse, kar pomeni, da so bakterije iz okuženega mesta vstopile neposredno v njen krvni obtok in ogrozile celotno telo.

Preberi še Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?

Od preproste slike v zabojniku do dveh nujnih operacij

Medtem ko se je v bolnišnici borila za svoje zdravje, je Stephanie prejela še novico, ki jo je povsem šokirala: postala bo mama. Žal pa ta novica zaradi vseh težav ni bila povsem vesela. Stephanie je pojasnila, da je takšna informacija v trenutku, ko se bojiš za svoje okončine in življenje, izjemno čustveno naporna. Celoten proces okrevanja v bolnišnici je vključeval antibiotike in kirurške reze, ki so bili nujni, da so iz njene podlakti odstranili gnoj in ustavili širjenje bakterij, hkrati pa je morala začeti razmišljati o novem bitju v sebi.

icon-expand Nevaren tatu FOTO: Profimedia

Zdravniki opozarjajo, da lahko slaba higiena pri tetoviranju povzroči trajne posledice, od izgube gibljivosti okončin do nevarne zastrupitve krvi, ki se lahko konča s smrtjo.

Kaj morate vedeti pred obiskom tattoo studia

Pri izbiri tetovatorja ne bi smeli nikoli gledati le na ceno ali lepe slike na Instagramu. Vedno preverite, ali studio deluje legalno in ali uporablja pripomočke za enkratno uporabo, kot so igle in rokavice. Raziskave iz lanskega leta opozarjajo celo na to, da so lahko nekatera črnila kontaminirana z bakterijami že v tovarni, še preden stekleničko odprejo. Še več, zadnje študije švedskih strokovnjakov so odkrile povezavo med tetovažami in limfomom. Zato je obisk uradnega studia, kjer upoštevajo sanitarno-tehnične pogoje, ključen za zmanjšanje vseh tveganj na minimum.