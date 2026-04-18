Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo

Najprej so zdravniki pri Michele odkrili redko obliko raka tankega črevesa v četrtem stadiju. Komaj se je začela pobirati po naporni operaciji, ko je sledil nov udarec: Craig je prejel enako diagnozo, tumor pa je že prizadel njegova jetra.

''Kot bi udarila strela na isto mesto dvakrat''

Michele se še danes spominja trenutka, ko je izvedela, da se njen mož sooča z isto boleznijo. "Zdeti se je začelo neresnično. Kot da se nekaj tako nemogočega ne bi smelo zgoditi dvakrat," pripoveduje.

icon-expand Michele Hahn (49) in njen mož Craig Hahn (55) FOTO: Profimedia

Njen rak so odkrili po naključju, ko so ji oktobra 2024 odstranili maternico. Sledila je 13-urna operacija, ki ji je pustila dolg brazgotinast spomin na trebuhu. Ko je začela okrevati, je Craig obiskal zdravnika zaradi domnevnega vnetja, a namesto pričakovane diagnoze je prišla šokantna resnica.

Brazgotine, ki so postale simbol preživetja

Oba sta po operacijah ostala z dolgimi brazgotinami, ki sta sprva močno vplivali na njuno samopodobo. "Počutila sem se grozno. Težko mi je bilo, da bi me Craig videl takšno," priznava Michele. A ko je tudi Craig prestal operacijo, se je nekaj spremenilo. "Nenadoma sva imela oba brazgotino. Začela sva si reči scar buddies – brazgotinski prijatelji. In brazgotine niso bile več nekaj, kar bi skrivala, ampak nekaj, kar sva preživela."

Ljubezen, ki jo je bolezen poglobila

Čeprav je njun zakon že prej temeljil na trdnih temeljih, je skupni boj z boleznijo prinesel novo dimenzijo povezanosti. "Ta izkušnja naju je okrepila na način, ki ga udobje nikoli ne bi moglo," pravi Michele. Rak jima je vzel občutek nadzora, a jima je dal nekaj drugega: brutalno iskrene pogovore o prihodnosti, strahovih, stabilnosti in tem, kaj v življenju res šteje. "Ko se oba soočata z lastno minljivostjo, ne moreš več igrati, da je vse v redu. Bili so trenutki strahu in izčrpanosti. A bila je tudi ljubezen, ki se je poglobila," dodaja.

Skupaj proti negotovi prihodnosti

Danes se Michele in Craig spopadata z zdravniškimi pregledi, utrujenostjo in negotovostjo, ki jo prinaša bolezen. A kljub temu ostajata drug ob drugem, morda še bolj kot kadarkoli prej. "Ne moreš iti skozi nekaj takega, ne da bi te spremenilo. In ker greva skozi to istočasno, se spreminjava skupaj," pravi Michele. Skupni sovražnik jima je dal tudi skupno moč – in upanje, ki ga ne izpustita.

