Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka

Življenje igralca, ki je zaznamoval generacije

Kot poroča PEOPLE, je James Van Der Beek umrl pri 48 letih po obdobju zdravljenja zaradi raka debelega črevesa in danke v tretji stopnji. Novico je sporočila njegova žena Kimberly, ki je zapisala, da je mož zadnje dni preživel pogumno in v miru ter da si družina v tem obdobju želi zasebnosti.

Prvi znaki bolezni in diagnoza

Kot navaja isti vir, je igralec diagnozo razkril novembra 2024. Pojasnil je, da se je z boleznijo sprva spopadal zasebno, ob podpori svoje številčne družine. Rak je bil odkrit po rutinski kolonoskopiji avgusta 2023. Čeprav se pred pregledom ni počutil ogroženega, je kasneje priznal, da je že nekaj časa opažal spremembe v prebavnih navadah, ki jih je sprva pripisoval prehrani. Po prebujanju iz anestezije mu je gastroenterolog sporočil diagnozo, kar ga je, kot je dejal, povsem pretreslo. Kljub temu je ostal osredotočen na zdravljenje in ohranjanje moči za svojo ženo in šest otrok.

Po njegovi smrti so prijatelji družine organizirali zbiranje sredstev, saj se družina sooča s finančnimi težavami in potrebuje pomoč pri kritju osnovnih življenjskih stroškov ter izobraževanju otrok. James Van Der Beek je za seboj pustil bogato igralsko zapuščino, predvsem pa spomin na predanega očeta, moža in človeka, ki je kljub bolezni ohranil izjemno notranjo moč. Več o njem si lahko preberete v spodnjem članku:

Rak debelega črevesa: prepoznavanje bolezni in ključni simptomi

Kako se bolezen razvija

Rak debelega črevesa nastane v predelu debelega črevesa ali danke. Poimenovanje je odvisno od natančne lokacije tumorja, vendar se obe obliki pogosto obravnavata skupaj, saj prizadeneta sorodne dele prebavnega sistema. Ta vrsta raka je v Združenih državah Amerike med najpogostejšimi vzroki smrti zaradi rakavih obolenj.

Simptomi, ki lahko opozarjajo na bolezen

Kot piše Index.hr, se rak debelega črevesa lahko kaže z različnimi znaki, ki so sprva pogosto blagi, a jih je pomembno prepoznati. Med pogostejše simptome sodijo: - dolgotrajna driska ali zaprtje, - spremembe v obliki, velikosti ali pogostosti blata, - občutek nepopolnega izpraznjenja črevesa.

Pojavijo se lahko tudi: - bolečina ali nelagodje med odvajanjem, - neprijetnost pri sedenju, - bolečine ali krči v spodnjem delu trebuha, - napihnjenost ali občutek polnosti, - spremembe apetita, - rektalna krvavitev ali kri v blatu, - izrazita utrujenost, - nepojasnjen padec telesne teže.

Če simptomi trajajo več kot dva tedna ali se pojavijo brez jasnega razloga, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.i> Več v spodnjem članku:

Kako poteka odkrivanje raka debelega črevesa

Rak debelega črevesa pogosto nastane iz polipov, majhnih izrastkov na sluznici debelega črevesa ali danke. Ti sami po sebi niso rakavi, vendar se lahko sčasoma razvijejo v maligni tumor. Kot navaja Index.hr, večina polipov ne povzroča simptomov, zato so redni pregledi ključni. Osebe s povprečnim tveganjem naj bi s pregledi začele pri 45. letu starosti. Najpogostejše metode vključujejo: - kolonoskopijo, - virtualno kolonoskopijo, - teste blata, - druge diagnostične preglede po presoji zdravnika. Če opazite simptome ali imate pomisleke glede svojega zdravja, je priporočljivo, da se čim prej obrnete na zdravstvenega strokovnjaka. Zgodnje odkrivanje pomembno izboljša možnosti uspešnega zdravljenja.