Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla

Nevarna injekcija, ki jo je skoraj stala življenja

Kot poroča net.hr, je 47-letna Michelle Sword doživela življenjsko ogrožajoč zaplet po tem, ko je kupila ponarejeno injekcijo za hujšanje, za katero je verjela, da vsebuje semaglutid. Ta učinkovina posnema delovanje črevesnega hormona in zmanjšuje apetit, zato je v zadnjih letih postala izjemno priljubljena. Sword je injekcije prvič uporabljala leta 2020, ko je po razpadu dvajsetletnega zakona pridobila nekaj kilogramov. Takrat je zdravilo kupila pri preverjenem spletnem ponudniku in v treh mesecih uspešno izgubila odvečno težo. Po prenehanju uporabe je svojo telesno težo vzdrževala z vadbo in bolj uravnoteženo prehrano, vendar se je leta 2023 ponovno znašla v težavah. Pripisovala jih je menopavzi in slabim prehranskim navadam, obrok pa je pogosto spremljala s kozarcem vina. Kilogrami so se hitro vrnili, zato je začela iskati novo injekcijo semaglutida.

Nakup na družbenem omrežju, ki se je končal katastrofalno

Sword je na družbenem omrežju našla oglas podjetja, ki je ponujalo injekcije za hujšanje. Cena je bila 175 evrov, plačilo pa je izvedla prek PayPala. Pošiljka je prispela v dveh dneh. Le dvajset minut po injiciranju je izgubila zavest. Njena petnajstletna hči se je po naključju vrnila domov prej kot običajno in našla mamo nezavestno. Takoj je poklicala družinsko prijateljico, ki je nato obvestila nujno medicinsko pomoč. Sword je bila prepeljana v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je njena raven glukoze padla na komaj še združljivih 0,2 mmol/L. Analiza je pokazala, da injekcija sploh ni vsebovala semaglutida, temveč hitro delujoči inzulin, ki se uporablja pri zdravljenju sladkorne bolezni. Zaradi nenadnega padca sladkorja v krvi je padla v diabetično komo in ostala v bolnišnici čez noč, dokler se stanje ni stabiliziralo.

Opozorilo drugim: "Ne želim, da kdo ponovi mojo napako" Sword je po dogodku sprejela odločitev, da se nikoli več ne bo dotaknila injekcij za hujšanje. Trenutno nosi zdravo konfekcijsko številko 38 in se osredotoča na varnejše načine ohranjanja telesne teže. Zdaj želi svojo izkušnjo deliti z drugimi, da bi preprečila podobne tragedije. Poudarila je, da je splet poln prevarantov, ki izkoriščajo negotovost ljudi. Opozorila je, da so legitimna zdravila za hujšanje vedno na recept in vključujejo zdravstveno oceno. Če ponudnik ne zahteva nobenih podatkov o zdravstvenem stanju, je to skoraj zagotovo znak prevare.

Kot navaja net.hr, britanska Regulatorna agencija za zdravila in medicinske pripomočke poroča, da je bilo v zadnjih dveh letih zaseženih več kot šest tisoč ponarejenih injekcij za hujšanje, kar kaže na obsežen črni trg. Farmacevt Ahsan Bhatti opozarja, da je nakup takšnih izdelkov izjemno tvegan. Edini varen način je naročanje zdravil pri registriranih in reguliranih ponudnikih. Nepristne injekcije lahko vsebujejo napačne učinkovine, neprimerne odmerke ali celo nevarne snovi. Zgodba Swordove je močan opomnik, da bližnjice pri hujšanju lahko vodijo v življenjsko nevarne zaplete. Hitre rešitve, ki obljubljajo čudežne rezultate, pogosto skrivajo resna tveganja. Najvarnejša pot je vedno posvet z zdravstvenim strokovnjakom in uporaba preverjenih, reguliranih zdravil.