Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge

Nevarnost bakterijske okužbe po zaužitju rib
Laura Barajas, 40-letna ženska iz San Joseja v ameriški zvezni državi Kalifornija, je julija 2024 kupila ribo tilapijo na lokalni tržnici in jo doma pripravila za obrok. Kot poroča članek, je po zaužitju tega obroka kmalu zbolela in bila hospitalizirana zaradi izjemno agresivne bakterijske okužbe. Po večmesečnem boju za življenje so zdravniki morali amputirati vse njene štiri ude, da bi ji rešili življenje.
Prijateljica Barajasove je opisala, da je imela Laura črne prste in stopala, popolno sepso ter odpovedovanje ledvic, kar kaže na izjemno resnost okužbe. Ne gre le za lokalno vnetje, temveč za sistemsko okužbo, ki je ogrozila njeno življenje in delovanje organov.
Katera bakterija je možna povzročiteljica in kako se prenaša
Zdravstveni strokovnjaki sumijo, da je okužbo povzročila bakterija Vibrio vulnificus, znana kot zelo nevarna vrsta bakterije, ki se lahko nahaja v surovi ali premalo toplotno obdelani morski hrani. Ta bakterija je po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni povezana s hudo obliko vibrioze, ob kateri se lahko tkiva okoli rane začnejo hitro razkrajati. Omenjeni center vsako leto zabeleži med 150 in 200 okužb s to vrsto bakterije, pri čemer je približno ena petina primerov smrtnih.
Okužba s to bakterijo se ne zgodi le zaradi zaužitja kontaminirane hrane, temveč se lahko pojavi tudi, ko odprta rana pride v stik z vodo, v kateri bakterija živi. Zato strokovnjaki priporočajo posebno previdnost pri rokovanju z morsko hrano in izogibanje stiku z morebitno onesnaženo vodo, kadar imate rane ali poškodbe kože.
Preprečevanje hudih okužb s hrano
Strokovnjaki poudarjajo pomen pravilne termične obdelave morske hrane, da se zmanjša tveganje za okužbe. Nezadostno kuhanje lahko omogoči patogenim bakterijam preživetje in vstop v človeški organizem. Prav tako priporočajo, da se v primeru odprtih ran izogibate stiku z morskimi ali somorničnimi vodami, kjer se te bakterije lahko nahajajo. Ta primer kaže, kako resne posledice lahko ima okužba, ki izhaja iz običajnega obroka, če se ne upoštevajo osnovni higienski in varnostni ukrepi pri pripravi hrane.
Vir: net.hr
