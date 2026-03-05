Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge

Laura Barajas, 40-letna ženska iz San Joseja v ameriški zvezni državi Kalifornija, je julija 2024 kupila ribo tilapijo na lokalni tržnici in jo doma pripravila za obrok. Kot poroča članek, je po zaužitju tega obroka kmalu zbolela in bila hospitalizirana zaradi izjemno agresivne bakterijske okužbe. Po večmesečnem boju za življenje so zdravniki morali amputirati vse njene štiri ude, da bi ji rešili življenje.

Prijateljica Barajasove je opisala, da je imela Laura črne prste in stopala, popolno sepso ter odpovedovanje ledvic, kar kaže na izjemno resnost okužbe. Ne gre le za lokalno vnetje, temveč za sistemsko okužbo, ki je ogrozila njeno življenje in delovanje organov.