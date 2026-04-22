Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja

Ker so bili simptomi podobni navadnemu prehladu, jim ni posvečala posebne pozornosti. A stanje se je čez noč dramatično poslabšalo. Ko se je naslednje jutro zbudila, ni mogla vstati iz postelje. Telo je bilo povsem nemočno, vrtoglavica neznosna, ušesa so ji zvonila, bruhala je in ni mogla poklicati pomoči. Rešila jo je šele 'Siri' na njenem iPhonu; z glasovnim ukazom je uspela poklicati taščo, ki je takoj obvestila reševalce. Po hitri intervenciji in zdravljenju se je stanje stabiliziralo. Naslednji dan je zdravnik postavil diagnozo: Ménièrova bolezen.

Kaj je Ménièrova bolezen?

Ménièrova bolezen je motnja notranjega ušesa, ki povzroča nenadne napade vrtoglavice, izgubo sluha, tinitus (zvonjenje v ušesu) in občutek pritiska ali polnosti v ušesu. Mayo Clinic navaja, da gre za kronično stanje, ki običajno prizadene le eno uho, najpogosteje med 40. in 60. letom, lahko pa se pojavi pri katerikoli starosti. Simptomi se pojavljajo v epizodah, ki trajajo od 20 minut do 12 ur, včasih do 24 ur. Med napadom se lahko pojavijo: - močna vrtoglavica (občutek vrtenja prostora), - slabost in bruhanje, - nihajoča ali postopna izguba sluha, - tinitus (zvonjenje, brnenje, šumenje), - občutek polnosti ali pritiska v ušesu. Po napadu se simptomi lahko umirijo, a se čez čas znova vrnejo.

Kaj povzroča Ménièrovo bolezen?

Natančen vzrok ni znan, kar potrjuje tudi Mayo Clinic. Najpogostejša razlaga je kopičenje tekočine (endolimfe) v notranjem ušesu, vendar ni jasno, zakaj do tega pride. Možni dejavniki vključujejo: - moteno odtekanje tekočine, - nepravilno anatomijo notranjega ušesa, - avtoimunske bolezni, - virusne okužbe, - genetske predispozicije. Ker ni enega samega sprožilca, strokovnjaki menijo, da gre za kombinacijo več dejavnikov.

Nadia Bishop







Kako nevarna je Ménièrova bolezen?

Napadi so lahko izjemno hudi in se pojavijo brez opozorila, kar lahko vodi do padcev, nezmožnosti gibanja in popolne izgube orientacije. Mayo Clinic opozarja, da lahko dolgotrajna bolezen povzroči trajen sluhovni upad, ki se s časom poslabšuje. Prav tako lahko nepredvidljivost napadov povzroča tesnobo, stres in strah pred vsakodnevnim delovanjem.

Zdravljenje: ali se da bolezen pozdraviti?

Ménièrove bolezni ni mogoče popolnoma pozdraviti, lahko pa se učinkovito obvladuje. Mayo Clinic navaja, da zdravljenje vključuje: - zdravila proti vrtoglavici in slabosti, - diuretike in zmanjšanje vnosa soli, - vestibularno rehabilitacijo, - slušne aparate pri izgubi sluha, - injekcije steroidov ali gentamicina v srednje uho, - v najtežjih primerih tudi kirurške posege.

Nadiina zgodba kot opozorilo

Nadia Bishop je imela srečo, da je pravočasno dobila pomoč. Njena izkušnja pa je pomemben opomnik, da vrtoglavice, tinitusa in nenadnih težav z ravnotežjem ne smemo podcenjevati. Ménièrova bolezen se lahko začne z nedolžnimi simptomi, ki spominjajo na prehlad, nato pa v nekaj urah preraste v stanje, ki človeka popolnoma onesposobi.