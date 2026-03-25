Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo

Prvi simptom, ki ga je občutil Michael Douglas

Kot poroča Index Fit, je priznani igralec Michael Douglas javno spregovoril o svoji izkušnji z rakom grla in poudaril, da je bil njegov prvi simptom izjemno pogost – vneto grlo, ki nikakor ni izzvenelo. Leta 2010 je zaradi vztrajnih težav poiskal zdravniško pomoč, kjer so mu odkrili planocelični karcinom ustne votline v četrtem stadiju. Zdravnik je na korenu jezika našel tumor velikosti oreha, za katerega je bilo kasneje potrjeno, da je povezan z okužbo s humanim papiloma virusom (HPV). Douglas je šele tri leta po postavitvi diagnoze javno razkril, da je bil HPV dejanski vzrok njegove bolezni, kar je, kot navaja Index Fit, močno presenetilo javnost in povečalo ozaveščenost o povezavi med virusom in rakom grla.

Intenzivno zdravljenje in posledice terapije

Igralec je prestal osem tednov zelo intenzivnega zdravljenja, ki je vključevalo kombinacijo obsevanja in kemoterapije. Terapija ga je popolnoma izčrpala, kar je sam večkrat poudaril. Med zdravljenjem je bil na strogi tekoči dieti, zaradi česar je izgubil približno 20 kilogramov.

Dolgotrajni vplivi bolezni

Čeprav je že več let brez raka, se Douglas še vedno spominja zahtevnega obdobja in trenutka, ko je zdravnik prvič opazil tumor. Kot piše Index Fit, je sam dejal, da mu je izraz na zdravnikovem obrazu ostal globoko v spominu.

Simptomi raka grla, na katere morate biti pozorni

Zdravniki opozarjajo, da je zgodnje prepoznavanje simptomov ključno. Če se določeni znaki pojavljajo dlje časa ali postanejo izrazitejši, je priporočljivo čim prej obiskati zdravnika. Med najpogostejšimi simptomi so: - dolgotrajna vnetost grla, - spremembe glasu ali hripavost, - bolečina v ušesu, - povečane bezgavke, - bolečina pri požiranju, - nepojasnjeno hujšanje. Kot navaja Index Fit, lahko nekateri ljudje, okuženi s humanim papiloma virusom, sploh nimajo simptomov. Pri drugih pa lahko resnejše oblike okužbe vodijo do nastanka bradavic ali razvoja raka. Rak grla je bolezen, ki se lahko razvija počasi in neopazno, zato je pozornost na dolgotrajne spremembe v telesu izjemno pomembna. Zgodba Michaela Douglasa poudarja, da tudi na videz običajen simptom, kot je vneto grlo, lahko skriva resnejše zdravstvene težave. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno vpliva na potek zdravljenja in izid bolezni.