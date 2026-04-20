Radwah Oda
Življenjske zgodbe

Mislila je, da gre za pretesen modrček – zdravniki odkrili več kot 20 tumorjev

N.R.A.
20. 04. 2026 03.45
0

Američanka Radwah Oda je mesece ignorirala simptome, ki so se zdeli kot običajna posledica napornega vsakdana – izčrpanost, prebavne težave, izguba apetita. Ko se je pojavil še boleč občutek pod desno dojko, si je to razlagala kot posledico pretesnega modrčka.

A ko bolečina ni izginila, je vendarle poiskala zdravniško pomoč. CT-preiskava je razkrila šok: v njenem telesu je bilo več kot 20 tumorjev, med njimi tudi v danki in jetrih. Radwah se trenutno zdravi z eksperimentalno terapijo in javno opozarja, kako pomembno je, da ljudje ne ignorirajo opozorilnih znakov. A hkrati priznava, da je v ameriškem zdravstvenem sistemu preventiva pogosto privilegij, ne dostopna pravica.

Kaj pravzaprav pomeni, ko zdravniki odkrijejo več tumorjev?

Tumorji so nenormalne skupine celic, ki se lahko pojavijo kjerkoli v telesu – v organih, kosteh, tkivih ali žlezah, piše myclevelandclinic. Lahko so benigni (nerakavi), maligni (rakavi) ali predrakavi. Maligni tumorji se lahko širijo po krvi ali limfnem sistemu in tvorijo metastaze, kar močno oteži zdravljenje.

Radwah Oda
Radwah OdaFOTO: Profimedia

Zakaj nastanejo tumorji?

Rak nastane zaradi mutacij v DNK, ki povzročijo nenadzorovano delitev celic. Te mutacije lahko:

- pospešijo rast celic,

- onemogočijo mehanizme, ki bi rast ustavili,

- preprečijo popravljanje napak v DNK.

Ko se te napake kopičijo, lahko celice postanejo rakave in začnejo uničevati zdravo tkivo, piše mayoclinic.

Radwah Oda
Radwah OdaFOTO: Profimedia

Simptomi, ki jih pogosto spregledamo

WebMD opozarja, da so zgodnji znaki raka pogosto nespecifični: utrujenost, prebavne težave, izguba apetita, bolečine ali občutek pritiska pod kožo. Mnogi jih pripišejo stresu ali starosti, kar lahko odloži diagnozo. Ženske še posebej pogosto ignorirajo simptome, ki bi lahko nakazovali resnejšo bolezen, piše webmd.

Kako nevarno je, če se tumorji pojavijo na več mestih?

Webmd dodaja: ko se tumorji pojavijo v različnih organih, gre pogosto za metastatski rak – to pomeni, da se je primarni tumor razširil drugam. Jetra so med najpogostejšimi mesti zasevkov. Takšne oblike raka so zahtevne za zdravljenje in pogosto zahtevajo kombinacijo terapij.

Radwah Oda
Radwah OdaFOTO: Profimedia

Zakaj je preventiva tako pomembna – in hkrati tako težavna

Zgodnje odkrivanje raka lahko bistveno izboljša možnosti preživetja. A v ZDA je dostop do preventivnih pregledov pogosto omejen zaradi visokih stroškov, pomanjkanja zavarovanja ali dolgih čakalnih dob. Radwah zato poudarja: "Če čutite, da nekaj ni v redu, vztrajajte pri pregledu. Ne čakajte."

Upanje kljub težki diagnozi

Čeprav je Radwahina diagnoza izjemno resna, ostaja optimistična. Eksperimentalno zdravljenje ji daje priložnost, da se rak umiri ali upočasni. Njena zgodba pa služi kot opomin, da telo pogosto opozarja – le poslušati ga moramo.

Vir: profimedia, myclevelandclinic, mayoclinic, webmd

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
onkologija zdravstveni simptomi preventiva zgodnje odkrivanje raka rakava obolenja življenjske zgodbe
Življenjske zgodbe

Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo

