Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Toplotni udar
Življenjske zgodbe

Mislila je, da ima toplotni udar, nato pa je nenadoma nehala govoriti

N.R.A.
29. 06. 2026 03.45
0

Zgodba o mladi Slovakinji v Omanu, ki je zaradi redke bakterije in srčne infekcije izgubila govor ter začela halucinirati.

Zgodba mlade Slovakinje Klaudie, ki dela v Omanu, se je začela kot običajen dan, a se je hitro spremenila v boj za preživetje, piše net.hr. Visoka temperatura in zmedenost so bili prvi znaki, ki bi jih marsikdo pripisal močnemu soncu, vendar se je v ozadju skrivala nevarna bakterija. Njen primer kaže na to, kako hitro lahko okužba napreduje iz nedolžnih simptomov v popoln kolaps organizma. Ko se je pojavila nezmožnost govora, je postalo jasno, da ne gre le za vročino, ampak za resen zaplet, ki zahteva takojšnjo hospitalizacijo in multidisciplinarno obravnavo.

Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Preberi še
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti

Od preproste vročine do popolne izgube sposobnosti govora

Pacientka je v kratkem času prenehala govoriti, poleg tega pa so se pojavile še halucinacije in paraliza dela obraza. To so bili jasni znaki, da so možgani utrpeli resno škodo. Zdravniki so sprva sumili na vnetje možganskih open, vendar testi tega niso potrdili. Namesto tega so s pomočjo magnetne resonance ugotovili, da so nastale poškodbe v centrih za govor in motoriko, kar je dejansko pomenilo, da je mlada ženska utrpela možgansko kap zaradi delovanja neznane bakterije.

Toplotni udar
Toplotni udarFOTO: AdobeStock

Možgansko kap je povzročila redka bakterija, ki je iz srca poslala okužen strdek neposredno v centralno živčevje.

Kako je srce postalo vir nevarnega vnetja in okužbe krvi

Ko so izključili vnetje možganov, je nevrokirurg posumil, da krivec morda leži nekje drugje. Prišel je do teorije, da okužba izvira iz srca. Izkazalo se je, da je imel prav. Klaudia je trpela za redkim vnetjem srčne mišice oziroma zaklopk, kjer so se nabirale bakterije. Te bakterije so se nato odtrgale in prek krvi pripotovale do možganov, kjer so zamašile žilo. To je pojasnilo vse njene težke nevrološke težave in omogočilo zdravnikom, da so končno začeli s pravo antibiotično terapijo.

Vročina
VročinaFOTO: AdobeStock

Zdravljenje in dolga pot do okrevanja po težki okužbi

Po potrjeni diagnozi se je začelo agresivno zdravljenje z močnimi antibiotiki. Čeprav je bila situacija kritična, se je njeno stanje počasi stabiliziralo. Zdravniki v Omanu so bili nad njenim primerom tako fascinirani, da nameravajo napisati strokovno študijo, ki bo pomagala drugim zdravnikom po svetu. Klaudijina izkušnja je opomin, da bakterijske okužbe niso vedno predvidljive in da se lahko skrijejo za zelo običajnimi znaki, dokler ni skoraj prepozno. Danes je njeno okrevanje v polnem teku, pot pa je dolga.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
infektivni endokarditis bakterijska okužba sepsa možganska kap halucinacije nevrološki simptomi
Življenjske zgodbe

Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo

24ur.com Zvezdana Mlakar na robu smrti: 'To je izkušnja, ki mi je dala misliti'
24ur.com Tereza Kesovija hospitalizirana: 'Oblil me je hladen znoj'
24ur.com Kosilo v restavraciji usodno za komaj devetletno deklico
Vizita.si Zgodba 27-letnice, ki je ignorirala napihnjenost, nato pa izvedela, da ima raka
24ur.com Britanka še vedno v kritičnem stanju: ima težave s srcem in živčevjem
Vizita.si Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
24ur.com Nekdanja pevka E. T. ni več pogrešana: 'Mediji so pretiravali'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1765