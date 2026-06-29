Mislila je, da ima toplotni udar, nato pa je nenadoma nehala govoriti

Zgodba mlade Slovakinje Klaudie, ki dela v Omanu, se je začela kot običajen dan, a se je hitro spremenila v boj za preživetje, piše net.hr. Visoka temperatura in zmedenost so bili prvi znaki, ki bi jih marsikdo pripisal močnemu soncu, vendar se je v ozadju skrivala nevarna bakterija. Njen primer kaže na to, kako hitro lahko okužba napreduje iz nedolžnih simptomov v popoln kolaps organizma. Ko se je pojavila nezmožnost govora, je postalo jasno, da ne gre le za vročino, ampak za resen zaplet, ki zahteva takojšnjo hospitalizacijo in multidisciplinarno obravnavo.

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Od preproste vročine do popolne izgube sposobnosti govora

Pacientka je v kratkem času prenehala govoriti, poleg tega pa so se pojavile še halucinacije in paraliza dela obraza. To so bili jasni znaki, da so možgani utrpeli resno škodo. Zdravniki so sprva sumili na vnetje možganskih open, vendar testi tega niso potrdili. Namesto tega so s pomočjo magnetne resonance ugotovili, da so nastale poškodbe v centrih za govor in motoriko, kar je dejansko pomenilo, da je mlada ženska utrpela možgansko kap zaradi delovanja neznane bakterije.

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Možgansko kap je povzročila redka bakterija, ki je iz srca poslala okužen strdek neposredno v centralno živčevje.

Kako je srce postalo vir nevarnega vnetja in okužbe krvi

Ko so izključili vnetje možganov, je nevrokirurg posumil, da krivec morda leži nekje drugje. Prišel je do teorije, da okužba izvira iz srca. Izkazalo se je, da je imel prav. Klaudia je trpela za redkim vnetjem srčne mišice oziroma zaklopk, kjer so se nabirale bakterije. Te bakterije so se nato odtrgale in prek krvi pripotovale do možganov, kjer so zamašile žilo. To je pojasnilo vse njene težke nevrološke težave in omogočilo zdravnikom, da so končno začeli s pravo antibiotično terapijo.

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Zdravljenje in dolga pot do okrevanja po težki okužbi

Po potrjeni diagnozi se je začelo agresivno zdravljenje z močnimi antibiotiki. Čeprav je bila situacija kritična, se je njeno stanje počasi stabiliziralo. Zdravniki v Omanu so bili nad njenim primerom tako fascinirani, da nameravajo napisati strokovno študijo, ki bo pomagala drugim zdravnikom po svetu. Klaudijina izkušnja je opomin, da bakterijske okužbe niso vedno predvidljive in da se lahko skrijejo za zelo običajnimi znaki, dokler ni skoraj prepozno. Danes je njeno okrevanje v polnem teku, pot pa je dolga.