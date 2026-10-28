Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati

Zgodba 30-letne Evan Francis iz angleškega Sheppeyja razkriva grozljivo izkušnjo z redko boleznijo, imenovano Fowlerjev sindrom. Težave so se začele konec leta 2023, ko je Evan opazila, da kljub napetosti ne more urinirati. Stanje se je stopnjevalo do te mere, da je bil njen trebuh močno otečen, zdravniki pa so sprva njene simptome napačno interpretirali kot rutinsko vnetje sečil. Šele ko se je stanje kritično poslabšalo, so odkrili, da njen mehur sploh ne odvaja tekočine. Iz mehurja so ji morali izčrpati cel liter urina. Takšna retencija urina ni le boleča, ampak tudi smrtno nevarna, saj lahko hitro privede do odpovedi ledvic ali nevarne okužbe krvi – sepse.

icon-expand Težave z mehurjem FOTO: AdobeStock

Od napačnih diagnoz do stalnega katetra in boja z okužbami

Pot do prave diagnoze je bila za Evan dolga in boleča. Najprej so jo domov pošiljali z antibiotiki zaradi domnevnega vnetja, nato pa so ji v bolnišnici le vstavili kateter, ki je urin odvajal v vrečko na nogi. Čeprav ji je kateter rešil življenje, so se začele nove težave: stalne infekcije in sepsa, zaradi katerih je ponovno pristala v bolnišnici. Ker se mehur ne more prazniti po naravni poti, bakterije v zastajajočem urinu hitro povzročijo težka vnetja. "Srce se mi lomi, ker sem v teh letih v takšnem strahu pred intimnostjo samo zato, ker iz mene štrli cevka," pojasnjuje Evan, ki opozarja, da katetri niso le za starejše ljudi, ampak tudi za mlade.

icon-expand Težave z mehurjem FOTO: AdobeStock

V manj kot letu dni je Evan prestala kar 35 okužb sečil, preden so ji zdravniki z operacijo omogočili varno, a začasno pot za odvajanje urina.

Operacija kot zadnje upanje za povratek v normalno življenje