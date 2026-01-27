Moški z bolečinami v hrbtu, ki so se izkazale za nevarno bolezen

Kot poroča Express, je moški, ki je sprva menil, da si je poškodoval mišico pri delu, odkril, da gre za napredovalo obliko raka. Sprva je vsakodnevne bolečine in otrdelost hrbta pripisoval naporu pri delu, vendar se simptomi niso izboljšali kljub počitku in standardnim terapijam.

Zdravniški pregledi so razkrili, da je bolečina posledica tumorja, ki se je že razširil, kar je moškemu omejilo čas, ki mu je še preostajal. Zdravniki so poudarili, da so takšni primeri redek, a nevaren opomnik, da bolečine v hrbtu ne smemo nikoli povsem zanemariti, še posebej, če vztrajajo dlje časa ali spremljajo druge simptome, kot so nepojasnjena izguba teže, vročina ali mravljinčenje v udih.