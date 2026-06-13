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Življenjske zgodbe
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Georgia Simone Pitt
Življenjske zgodbe

Vsem je lagala: 'To ni dojenček, ampak napihnjenost'

N.R.A.
13. 06. 2026 03.13
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Mnoge nosečnice v prvih tednih opazijo nenadno povečanje trebuha, kar pogosto zmotno pripisujejo le plodu. V resnici gre v začetnih fazah velikokrat za hormonsko pogojeno napihnjenost, ki je povsem normalen del zgodnjega nosečniškega obdobja. A vplivničina zgodba je bila malo drugačna iz povsem preprostega razloga.

Britanska vplivnica Georgia Simone Pitt, stara 32 let, je s svojo objavo na družbenem omrežju TikTok spodbudila obsežno javno razpravo o fizičnem videzu med nosečnostjo. Videoposnetek, v katerem v šestem tednu nosečnosti v svoji londonski odvetniški pisarni prikriva znatno izbočen trebuh pod ohlapnimi oblačili, je dosegel izjemno odmevnost z več kot 252.000 všečki. Spletna skupnost se je nemudoma razdelila na dve nasprotujoči si strani; na tiste, ki nosečnici izkazujejo podporo, ter tiste, ki si arbitrarno lastijo pravico do sodb o naravi njenega fizičnega stanja.

Georgia Simone Pitt
Georgia Simone PittFOTO: Profimedia

Georgia je zaupala, da je svojo nosečnost sprva prikrivala predvsem zaradi izkušnje s predhodnim splavom. ''Nosečnost sem želela sprva zamolčati zaradi opazne fizične spremembe ter negotovosti; ključnega pomena mi je bilo najprej pridobiti potrditev, da ima otrok reden srčni utrip'', pojasnjuje. Kljub prizadevanjem, da bi stanje zakrila z ohlapnejšimi oblačili, njeno fizično stanje pred sodelavci ni ostalo neopaženo, zato so ji ti že okoli devetega tedna nosečnosti začeli postavljati vprašanja o morebitnem pričakovanju otroka.

Georgia Simone Pitt
Georgia Simone PittFOTO: Profimedia

Nato so se oglasili številni posamezniki, ki so s svojimi neprimernimi pripombami poskušali razvrednotiti situacijo. Eden izmed njih se je podal v nespoštljivo analizo in trdil, da domnevni nosečniški trebuh ni nič drugega kot posledica napihnjenosti. Druga oseba je v neprimerljivem strokovnem tonu dodala: ''V šestem tednu nosečnosti je plod velik le kot grah''. Splet ponovno dokazuje svojo negotovost – še posebej v trenutkih, ko si neznanci drznejo prevzeti vlogo razsodnika pri presojanju o intimnih procesih v ženskem telesu.

Vendar se Georgia s tem ne obremenjuje. ''Na srečo imam debelo kožo. Ljudje, ki čutijo potrebo po poniževanju nosečnic, verjetno niso zadovoljni s svojim življenjem,'' sporoča kritikom. Prizna pa, da jo je presenetilo, kako hitro je njena okolica opazila spremembo. ''Na srečo sem zanosila oktobra. Če bi bilo poletje, bi verjetno namesto jopice potrebovala šotor,'' pravi v smehu.

Georgia Simone Pitt
Georgia Simone PittFOTO: Profimedia

Trenutno je v 32. tednu, zdravniški pregledi pa potrjujejo, da se plod razvija povsem skladno s pričakovanji. Georgia pojasnjuje, da otrok dosega 50. percentil ter ima v maternici verjetno zgolj več prostora, medtem ko se v javnem prostoru kljub strokovnim zagotovilom žal še naprej pojavljajo neutemeljena ugibanja in neprimerni komentarji glede njene fizične podobe.

Vir: Profimedia

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