Mandy Park
Življenjske zgodbe

Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih

N.R.A.
29. 04. 2026 09.08
0

Potem je na povsem običajnem sestanku padla s stola in izgubila zavest.

Mandy Park, 49-letna medicinska sestra iz Bedfordshira, je bila na delovnem sestanku, ko se je vse spremenilo v nekaj sekundah. Nenadoma jo je zadel izjemno močan glavobol. Brez opozorila. Sledili so bruhanje, padec in kratka izguba zavesti.

Ni šlo za migreno

Zdravniki so hitro ugotovili: počena možganska anevrizma, stanje, ki lahko leta poteka povsem tiho. Leta prej je imela občasne glavobole. Ker so prihajali neredno in v obdobju perimenopavze, jih je pripisala hormonom. Tudi drugi so jih. Danes ve, da so bili to lahko prvi opozorilni znaki.

Mandy ParkFOTO: Profimedia

Sledila je nujna operacija možganov, ki je trajala več ur. Zdravniki so morali stabilizirati krvavitev in popraviti poškodovano žilo, del lobanje pa nadomestiti s titanovo ploščo.

Brez operacije ne bi preživela

Po devetih dneh v bolnišnici se je okrevanje nadaljevalo doma. A posledice so ostale. Po več mesecih se je vrnila na delo, vendar še vedno občuti posledice poškodbe možganov: težje se koncentrira, včasih zamenjuje besede in hitreje izgori ob stresu.

Mandy ParkFOTO: Profimedia

Diagnoza posttravmatske stresne motnje je bila pričakovana, pravi sama

Najbolj jo je pretreslo spoznanje, da so se opozorilni znaki pojavljali leta, a so se izgubili v 'običajnih' razlagah, povezanih s hormoni. Danes opozarja, kako zlahka lahko resne bolezni izginejo med vsakdanjimi razlagami. In kako malo je manjkalo, da bi jih nikoli več ne razumela.

Mandy ParkFOTO: Profimedia

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
možganska anevrizma nenaden hud glavobol nenadna možganska krvavitev
