Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih

Mandy Park, 49-letna medicinska sestra iz Bedfordshira, je bila na delovnem sestanku, ko se je vse spremenilo v nekaj sekundah. Nenadoma jo je zadel izjemno močan glavobol. Brez opozorila. Sledili so bruhanje, padec in kratka izguba zavesti.

Ni šlo za migreno

Zdravniki so hitro ugotovili: počena možganska anevrizma, stanje, ki lahko leta poteka povsem tiho. Leta prej je imela občasne glavobole. Ker so prihajali neredno in v obdobju perimenopavze, jih je pripisala hormonom. Tudi drugi so jih. Danes ve, da so bili to lahko prvi opozorilni znaki.

icon-expand Mandy Park FOTO: Profimedia

Sledila je nujna operacija možganov, ki je trajala več ur. Zdravniki so morali stabilizirati krvavitev in popraviti poškodovano žilo, del lobanje pa nadomestiti s titanovo ploščo.

Brez operacije ne bi preživela

Po devetih dneh v bolnišnici se je okrevanje nadaljevalo doma. A posledice so ostale. Po več mesecih se je vrnila na delo, vendar še vedno občuti posledice poškodbe možganov: težje se koncentrira, včasih zamenjuje besede in hitreje izgori ob stresu.

Diagnoza posttravmatske stresne motnje je bila pričakovana, pravi sama

Najbolj jo je pretreslo spoznanje, da so se opozorilni znaki pojavljali leta, a so se izgubili v 'običajnih' razlagah, povezanih s hormoni. Danes opozarja, kako zlahka lahko resne bolezni izginejo med vsakdanjimi razlagami. In kako malo je manjkalo, da bi jih nikoli več ne razumela.

