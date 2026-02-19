Vizita.si
Elliemay Sherwin
Življenjske zgodbe

'Ne boš imela otrok', so ji rekli. Nato je izgubila 90 kilogramov in šokirala vse

N.R.A.
19. 02. 2026 11.23
0

Ko je 24-letna Elliemay Sherwin iz South Shieldsa stopila iz ordinacije, je imela občutek, kot da se ji je svet sesul. Zdravniki so ji povedali nekaj, česar se ne želi slišati nobena ženska: zaradi hude debelosti najverjetneje ne bo mogla imeti otrok.

A namesto da bi se vdala obupu, je Elliemay sprejela odločitev, ki ji je spremenila življenje in svojo težo več kot prepolovila.

Od otroštva se je borila s kilogrami

Elliemay se je z odvečnimi kilogrami borila že od malih nog. Kot otrok je obiskovala podporne skupine za pretežke otroke, v najstniških letih pa je preizkušala skrajne diete: 500 kalorij na dan, tekoči jedilniki, stradanje. Rezultat? Še več kilogramov in še manj samozavesti. Do leta 2024 je tehtala 156 kilogramov in nosila konfekcijsko številko 52 (4XL). ''Ko sem bila lačna, sem najprej pomislila na hitro hrano. Ko sem bila žejna, sem vzela gazirano pijačo'', priznava.

Elliemay Sherwin
Elliemay SherwinFOTO: Profimedia

Diagnoza, ki jo je zlomila in prebudila

Leta 2024 je prišla novica, ki jo je pretresla do temeljev. Zdravniki so ji povedali, da zaradi debelosti in zdravstvenih zapletov morda nikoli ne bo mogla imeti otrok. Poleg tega so ji diagnosticirali policistične jajčnike in endometriozo, bolezni, ki povzročata hude bolečine, izčrpanost in močne menstruacije. ''Ko so mi rekli, da ne bom mogla imeti otrok, me je bilo groza. Zdelo se mi je, kot da mi je nekdo vzel del ženskosti. Takrat sem vedela, da se moram spremeniti,'' pravi.

Elliemay Sherwin
Elliemay SherwinFOTO: Profimedia

Operacija, ki ji je rešila življenje

Ker je izpolnjevala pogoje, je prek javnega zdravstvenega sistema dobila možnost za operacijo. Julija 2024 je opravila želodčni bypass in od tam naprej se je začela neverjetna preobrazba. V naslednjih mesecih je izgubila kar 88 kilogramov. Danes tehta 66 kilogramov in nosi številko 34 (XS). ''Zdaj vem, katera hrana mi daje energijo in kaj me nasiti. Naučila sem se poslušati svoje telo,'' pravi ponosno.

Elliemay Sherwin
Elliemay SherwinFOTO: Profimedia

Odvečna koža, zadnja ovira

Edina stvar, ki jo je motila po izgubi teže, je bila odvečna koža. Imela je skoraj 3 kilograme viseče kože, ki je ni mogla odstraniti prek zdravstvenega sistema. Zato je decembra 2025 odpotovala v Litvo, kjer je za približno 5.000 funtov opravila obsežno abdominoplastiko. Danes pravi, da je bila to zadnja sestavljanka v mozaiku njene nove identitete.

Ljubezen, samozavest in prihodnost, ki si je nikoli ni upala sanjati

Elliemay je danes srečno zaljubljena v partnerja Nialla. Pred preobrazbo si ne bi nikoli upala pristopiti k njemu, se smeji. Največja zmaga pa je prišla pred kratkim: na ultrazvoku so ji povedali, da se je stanje njenih jajčnikov zaradi izgube teže izboljšalo in da lahko v prihodnosti postane mama. ''Ne jokam več pred ogledalom. Ne skrivam se. Rada grem ven, rada se fotografiram. Obožujem svoj raven trebuh. Nikoli si nisem mislila, da ga bom imela,'' pravi.

Elliemay Sherwin danes
Elliemay Sherwin danesFOTO: Profimedia

Odvisnost od urejanja fotografij in osvoboditev

V preteklosti je bila zasvojena z aplikacijami za urejanje fotografij. Urejala sem se, da sem bila videti vitkejša. Slike so bile očitno ponarejene, a meni je bilo vseeno, samo da sem bila videti manjša, priznava. Danes teh aplikacij ne potrebuje več. ''Vse sem izbrisala. Nikoli se ne bom vrnila k temu.''

izguba teže preobrazba materinstvo prekomerna telesna teža
