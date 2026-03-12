Vizita.si
Življenjske zgodbe

Modrice pri fantku razkrile levkemijo

N.R.A.
12. 03. 2026 03.36
0

Ko se je po dopustu pojavil izpuščaj, je mama mislila, da gre za vročinski izpuščaj, a izkazalo se je, da je šlo za levkemijo.

Prvi znaki, ki niso vzbujali skrbi

Charlotte Squibbs je po vrnitvi z družinskega dopusta v Franciji na telesu svojega triletnega sina Tommyja opazila drobne izpuščaje, ki so spominjali na majhne bunkice. Ker je bil otrok izpostavljen vročini, je domnevala, da gre za običajen vročinski izpuščaj. Sprva ni bilo drugih simptomov, zato se ni pretirano obremenjevala.

Tommy
TommyFOTO: Profimedia

Ko so se pojavile modrice, se je začela panika

V nekaj dneh so se na Tommyjevem telesu začele pojavljati nepojasnjene modrice, hkrati pa je postal izrazito utrujen. Charlotte in njen mož Daniel sta takoj začutila, da nekaj ni v redu. Obiskala sta lokalnega zdravnika, ki je po pregledu brez oklevanja starše napotil v bolnišnico, saj je posumil na resnejše stanje.

Tommy
TommyFOTO: Profimedia

Diagnoza, ki je družini spremenila življenje

V bolnišnici so zdravniki potrdili diagnozo: levkemija, rakava bolezen krvi, ki se lahko pri otrocih razvije hitro in pogosto brez jasnih zgodnjih opozorilnih znakov. Charlotte, 38-letna mama treh otrok, opisuje trenutek diagnoze kot popoln šok. Povedala je, da sta z možem najprej pomislila na najhujše, saj nista vedela, kaj ju čaka.

Tommy
TommyFOTO: Profimedia

Družina se sooča z novo realnostjo

Charlotte, Daniel in njuna otroka Louie (9) ter Reggie (6) se zdaj prilagajajo življenju, ki ga narekuje zdravljenje. Tommy, ki ima Downov sindrom, je še posebej občutljiv, zato je potek bolezni zanj zahtevnejši. Mama priznava, da si vsak dan želi, da bi lahko zamenjala mesta s svojim sinom.

Tommy
TommyFOTO: Profimedia

Družina se je odločila svojo izkušnjo deliti javno, da bi opozorila druge starše na simptome, ki jih ne gre spregledati. Izpuščaji, nepojasnjene modrice, utrujenost in pogoste okužbe so lahko zgodnji znaki resnih bolezni. Charlotte želi, da bi starši ob takšnih simptomih hitro ukrepali, saj lahko zgodnje odkrivanje reši življenje.

Življenjske zgodbe

