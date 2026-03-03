Nenaden kolaps pljuč pri 21-letnici razkriva nevarnost pnevmotoraksa

Kako se je praznovanje končalo z urgentnim primerom

Olivia Smith je dan po svojem 21. rojstnem dnevu začutila nenadno, ostro bolečino v prsih in težko dihanje. Sprva je mislila, da doživlja srčni napad, saj je bolečina postajala vse močnejša, dihanje pa vse bolj oteženo. Kmalu je izgubila ravnotežje in se zgrudila, kar je njeno družino prisililo, da je takoj poklicala nujno medicinsko pomoč.

Diagnoza: pnevmotoraks

V bolnišnici so zdravniki ugotovili, da je Olivia doživela pnevmotoraks, stanje, pri katerem zrak uhaja med pljuča in prsno steno. To povzroči, da se pljuča delno ali popolnoma sesedejo, kar vodi v hudo bolečino, težko dihanje in občutek pritiska v prsih. Zdravniki so potrdili, da je imela Olivia pred incidentom popolnoma zdrava pljuča in da ni kadila, kar je primer naredilo še bolj nenavaden.

Olivia je povedala, da je med odpiranjem daril močno vzkliknila in se nenadoma zasmejala, kar je povzročilo nenaden pritisk v prsnem košu. Čeprav je redko, lahko pri nekaterih ljudeh nenaden pritisk ali močan vdih sproži spontani pnevmotoraks, še posebej, če je prisotna neodkrita šibkost v pljučnem tkivu.

Svojo zgodbo je delila kot opozorilo drugim

Po okrevanju se je Olivia odločila, da svojo izkušnjo deli javno, da bi opozorila druge na simptome, ki jih ne gre ignorirati. Poudarja, da je občutek "kot da se ti je zrušil prsni koš" ali "kot da ne moreš vdihniti do konca" znak, da je treba takoj poiskati zdravniško pomoč. Njena zgodba je hitro postala viralna, saj mnogi niso vedeli, da lahko pnevmotoraks prizadene tudi mlade, zdrave ljudi.

KAJ JE PNEVMOTORAKS?

Pnevmotoraks (angl. collapsed lung) je stanje, pri katerem zrak vstopi v prostor med pljuči in prsno steno (plevralni prostor). Zaradi tega pritiska se del ali celo celotno pljučno krilo sesede. Do tega lahko pride po poškodbi prsnega koša, po medicinskem posegu ali spontano, zlasti pri kadilcih in osebah z že obstoječo pljučno boleznijo. V nekaterih primerih se pojavi brez jasnega vzroka. Po podatkih WebMD je lahko pnevmotoraks blag ali pa življenjsko ogrožajoč, odvisno od količine zraka, ki se nabere v prsnem košu.

KAKŠNI SO SIMPTOMI PNEVMOTORAKSA?

Najpogostejši simptom je nenadna, ostra bolečina v prsih, ki se lahko poslabša pri dihanju ali kašljanju. Pogosto se pojavi tudi kratka sapa oziroma občutek oteženega dihanja. Med druge simptome sodijo pospešeno dihanje, hitro bitje srca, utrujenost ter v hujših primerih modrikasta obarvanost ustnic ali nohtov zaradi pomanjkanja kisika. Intenzivnost simptomov je odvisna od velikosti kolapsa pljuč in splošnega zdravstvenega stanja posameznika. Manjši pnevmotoraks lahko povzroča le blago nelagodje, večji pa izrazito dihalno stisko.

KAKŠNO JE ZDRAVLJENJE PNEVMOTORAKSA?

Zdravljenje je odvisno od obsega sesedanja pljuč in resnosti simptomov. Pri manjšem pnevmotoraksu lahko zdravnik priporoči le opazovanje in dodajanje kisika, saj se zrak včasih absorbira sam. Pri večjem ali simptomatskem pnevmotoraksu je pogosto potrebna aspiracija zraka z iglo ali vstavitev prsnega drena (cevke), ki omogoči odstranitev zraka in ponovno razširitev pljuč. V primerih ponavljajočega se pnevmotoraksa ali zapletov je lahko potrebna operacija ali postopek, ki prepreči ponovno nabiranje zraka. Hitro prepoznavanje simptomov in takojšnja zdravniška pomoč sta ključna, saj gre lahko za urgentno stanje. Oliviina izkušnja je opomnik, da se lahko resna zdravstvena stanja pojavijo nenadoma in brez predhodnih opozoril. Hitro prepoznavanje simptomov, kot so nenadna bolečina v prsih, težko dihanje ali občutek pritiska, je ključno za pravočasno zdravljenje. Njena zgodba poudarja, kako pomembno je poslušati svoje telo in ne odlašati z obiskom zdravnika, tudi če se zdi, da je težava nenavadna ali nepomembna.