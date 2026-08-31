Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Felicity-Jo Rowlett
Življenjske zgodbe

Bolečine v trebuhu pri najstnici razkrile redko črevesno okvaro

N.R.A.
31. 08. 2026 03.09
0

Najstnica je zaradi hudih bolečin v trebuhu nenadoma zbolela in pristala v komi.

Trinajstletna Felicity-Jo Rowlett iz Združenega kraljestva je doživela hudo preizkušnjo. Bolečine v trebuhu, za katere so starši mislili, da so le navaden virus, so se hitro spremenile v smrtno nevarno okužbo. Njena mama Natalie-Anne je povedala: "Vse se je v trenutku spremenilo." Namesto veselega in družabnega dekleta se je družina nenadoma soočila z resnim zdravstvenim stanjem svoje hčerke.

Felicity-Jo Rowlett
Felicity-Jo RowlettFOTO: Profimedia

Zdravniki so deklici sprva postavili napačno diagnozo, zato so jo poslali domov. Kmalu zatem se ji je stanje nenadoma poslabšalo in je zaradi hudih bolečin potrebovala nujno zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da ima težave s črevesjem, ki so privedle do nevarne okužbe oziroma sepse. Deklica je bila v kritičnem stanju, zato so jo zdravniki dali v umetno komo in jo dvakrat nujno operirali. Okrevanje je bilo dolgotrajno in polno zapletov, družina pa se zdaj sooča tudi s finančnimi stiskami, saj starša zaradi skrbi za otroka ne moreta normalno delati.

Felicity-Jo Rowlett
Felicity-Jo RowlettFOTO: Profimedia

Stanje deklice se je poslabšalo, saj so zdravniki v njenem črevesju odkrili tri nevarne vozle. Kirurg s 27-letnimi izkušnjami je izjavil, da česa takega še ni videl. Deklica je trenutno v kritičnem stanju na intenzivni negi, kjer je priključena na ventilator in se bori še z dodatno okužbo. Kljub težki preizkušnji njena mama ostaja neomajna in verjame, da se njena hči, ki jo opisuje kot živahno in borbeno deklico, ne bo kar tako vdala.

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
bolečine v trebuhu sepsa črevesna obstrukcija intenzivna nega zdravstveni zapleti
Življenjske zgodbe

Tehtala je 227 kilogramov, zdravniki pa so ji dajali le majhno možnost, da doživi trideset let

Vizita.si 5 simptomov rektalnega prolapsa
24ur.com Voznik prehitro speljal in 17-letnico vlekel 40 metrov
24ur.com Več mesecev trpela bolečine, najstnici v želodcu odkrili veliko kepo dlak
Vizita.si Bolečine v nogah zaradi išiasa: Kako si pomagati?
Vizita.si Čutite bolečino v ključnici? Poglejte, kaj jo povzroča
Vizita.si 8 razlogov za bolečine v spodnjem delu trebuha
Vizita.si Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1910