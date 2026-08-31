Bolečine v trebuhu pri najstnici razkrile redko črevesno okvaro

Trinajstletna Felicity-Jo Rowlett iz Združenega kraljestva je doživela hudo preizkušnjo. Bolečine v trebuhu, za katere so starši mislili, da so le navaden virus, so se hitro spremenile v smrtno nevarno okužbo. Njena mama Natalie-Anne je povedala: "Vse se je v trenutku spremenilo." Namesto veselega in družabnega dekleta se je družina nenadoma soočila z resnim zdravstvenim stanjem svoje hčerke.

icon-expand Felicity-Jo Rowlett FOTO: Profimedia

Zdravniki so deklici sprva postavili napačno diagnozo, zato so jo poslali domov. Kmalu zatem se ji je stanje nenadoma poslabšalo in je zaradi hudih bolečin potrebovala nujno zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da ima težave s črevesjem, ki so privedle do nevarne okužbe oziroma sepse. Deklica je bila v kritičnem stanju, zato so jo zdravniki dali v umetno komo in jo dvakrat nujno operirali. Okrevanje je bilo dolgotrajno in polno zapletov, družina pa se zdaj sooča tudi s finančnimi stiskami, saj starša zaradi skrbi za otroka ne moreta normalno delati.

icon-expand Felicity-Jo Rowlett FOTO: Profimedia

Stanje deklice se je poslabšalo, saj so zdravniki v njenem črevesju odkrili tri nevarne vozle. Kirurg s 27-letnimi izkušnjami je izjavil, da česa takega še ni videl. Deklica je trenutno v kritičnem stanju na intenzivni negi, kjer je priključena na ventilator in se bori še z dodatno okužbo. Kljub težki preizkušnji njena mama ostaja neomajna in verjame, da se njena hči, ki jo opisuje kot živahno in borbeno deklico, ne bo kar tako vdala.