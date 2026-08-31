Bolečine v trebuhu pri najstnici razkrile redko črevesno okvaro

Trinajstletna Felicity-Jo Rowlett iz Združenega kraljestva je doživela hudo preizkušnjo. Bolečine v trebuhu, za katere so starši mislili, da so le navaden virus, so se hitro spremenile v smrtno nevarno okužbo. Njena mama Natalie-Anne je povedala: "Vse se je v trenutku spremenilo." Namesto veselega in družabnega dekleta se je družina nenadoma soočila z resnim zdravstvenim stanjem svoje hčerke.
Zdravniki so deklici sprva postavili napačno diagnozo, zato so jo poslali domov. Kmalu zatem se ji je stanje nenadoma poslabšalo in je zaradi hudih bolečin potrebovala nujno zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da ima težave s črevesjem, ki so privedle do nevarne okužbe oziroma sepse. Deklica je bila v kritičnem stanju, zato so jo zdravniki dali v umetno komo in jo dvakrat nujno operirali. Okrevanje je bilo dolgotrajno in polno zapletov, družina pa se zdaj sooča tudi s finančnimi stiskami, saj starša zaradi skrbi za otroka ne moreta normalno delati.
Stanje deklice se je poslabšalo, saj so zdravniki v njenem črevesju odkrili tri nevarne vozle. Kirurg s 27-letnimi izkušnjami je izjavil, da česa takega še ni videl. Deklica je trenutno v kritičnem stanju na intenzivni negi, kjer je priključena na ventilator in se bori še z dodatno okužbo. Kljub težki preizkušnji njena mama ostaja neomajna in verjame, da se njena hči, ki jo opisuje kot živahno in borbeno deklico, ne bo kar tako vdala.
Vir: Profimedia
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