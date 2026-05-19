Nenavadni glavoboli so razkrili možganski tumor v velikosti žogice

Nico Archdale iz Severnega Walesa je 32-letni moški, ki se je odločil, da bo svoje življenje usmeril v bolj zdrave tirnice, piše net.hr. Njegov načrt je bil preprost: več gibanja, boljša prehrana in dosledna skrb za kondicijo. Vendar pa so se kmalu po začetku teh sprememb pojavile nenavadne težave. Nico je začel doživljati kratke, intenzivne bolečine v glavi, ki so trajale le nekaj sekund.

"Mislil sem, da gre le za reakcijo mojega telesa na nove rutine," pojasnjuje Nico, ki v začetku simptomom ni posvečal posebne pozornosti. Ti napadi bolečine so bili povezani s trenutki prebujanja ali manjšimi telesnimi gibi, kar je pogost pojav pri številnih posameznikih, ki nenadoma povečajo intenzivnost vadbe, vendar je njegova zgodba dokazala, da so stvari lahko precej bolj resne, kot se zdijo na prvi pogled.

Glavobol ob naporu: kdaj bi nas moralo dejansko skrbeti?

Glavoboli, ki se pojavijo med vadbo ali takoj po njej, so znani kot naporovni glavoboli. Večina ljudi jih izkusi vsaj enkrat v življenju in so ponavadi povsem neškodljivi. Težava nastane, ko se ti glavoboli začnejo pojavljati tudi ob povsem rutinskih opravilih. Nico je opazil, da mu glavobol sprožijo že preproste stvari: "Kašljanje, kihanje ali celo zgolj to, da sem se sklonil, je sprožilo oster sunek bolečine." Zdravniki opozarjajo, da bi morali biti pozorni na nenadne, izjemno močne bolečine, ki ne minejo v 24 urah ali so povezane s slabostjo in motnjami vida. Ko so Nicovi simptomi po treh tednih postajali vse pogostejši in bolj nadležni, je končno uvidel, da ne gre za utrujenost od telovadbe, temveč za resno zdravstveno stanje.

Diagnoza je bila popoln šok: masa v velikosti pingpong žogice je pritiskala na Nicove možgane in ogrožala njegovo življenje.

Težka pot do okrevanja: operacija in meseci zahtevnih terapij

Življenje se mu je obrnilo na glavo dobesedno čez noč. Operacija je bila hitra in nujna, vendar se pravi boj šele začenja. Nico trenutno končuje naporen šesttedenski cikel obsevanja, čemur bo sledila kratka pavza, nato pa še vsaj šest mesecev kemoterapije. "Stvari so vse težje. Postajam šibkejši, energija me zapušča," odkrito priznava nekdaj vitalni moški. Celo najenostavnejša opravila, kot je krajši sprehod, so zdaj zanj velikanski izziv. Fizična sprememba je zanj ogromen udarec, saj se ne bori le z boleznijo, ampak tudi s frustracijo ob dejstvu, da je njegovo življenje trenutno postavljeno na čakanje. Kljub temu pa mu podpora okolice in osebna odločnost pomagata premagovati vsak nov dan v tej dolgi in izčrpavajoči bitki.

Nov življenjski cilj: humanitarni izziv Hyrox kot vir nove moči

Nico se kljub vsem težavam ne namerava predati usodi. Zastavil si je velik cilj: do konca leta želi končati fitnes izziv Hyrox. Da bi ta osebni uspeh prelil v nekaj večjega, je začel zbirati sredstva za organizacijo Macmillan Cancer Support. Odziv ljudi je bil neverjeten, saj je zbral že skoraj 37 tisoč evrov. "To, da imam cilj, h kateremu stremim, mi daje razlog, da ne obupam in da drugim pokažem, da v tem niso sami," pravi Nico z iskro v očeh. Njegova želja po pomoči tistim, ki so v podobni stiski, mu vliva dodatno motivacijo. Prek svoje zgodbe želi širiti ozaveščenost in opominjati vse mlade aktivne ljudi, naj nikar ne spregledajo opozoril svojega telesa, saj se lahko za vsakim glavobolom skriva zgodba, ki potrebuje hitro in strokovno posredovanje.