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Življenjske zgodbe
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Zoe Castle
Življenjske zgodbe

Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze

N.R.A.
25. 08. 2026 03.12
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Britanka Zoe Castle je zdravstveni fenomen, saj trpi za edinstveno kombinacijo težav, ki jih zdravniki pri nobeni drugi osebi na svetu še niso zabeležili. Čeprav priznava, da njen vsakdan spremlja nenehen strah pred prihodnostjo, se trudi ohraniti pozitiven pogled na življenje.

Zoejino trpljenje se je začelo kmalu po rojstvu. Pri trinajstih mesecih je bila operirana zaradi prirojene srčne napake. Družina je sprva verjela, da je operacija odpravila vse težave, vendar so se zdravstvene težave nato žal le še stopnjevale.

Zoe Castle
Zoe Castle FOTO: Profimedia

Zoe je imela že v otroštvu težave s sluhom, vidom in drugimi boleznimi. Zdravniki so odkrili, da ima DiGeorgejev sindrom, ki ga povzroča napaka v genih. Zaradi težav pri učenju in ukrivljene hrbtenice je njen primer po mnenju zdravnikov edinstven na svetu.

Zoe Castle
Zoe Castle FOTO: Profimedia

Zoe pripoveduje, da so zanjo vsakdanje stvari zelo naporne. Ker ne sliši vseh delov pogovora, ji je težko sklepati prijateljstva. Občutila je strah pred zaposlitvijo in nesprejemanjem v družbi, saj se je bala, da bi jo ljudje ocenjevali le po njeni invalidnosti. Zaradi tega se je težko vključila v okolje, v katerem se ni počutila domače. Frustriralo jo je, da drugi niso opazili njenega velikega truda, hkrati pa jo je ta izkušnja naučila, da postane močnejša.

Zoe Castle
Zoe Castle FOTO: Profimedia

Zaradi stalnih zdravstvenih težav, kot so utrujenost, slabši vid in težave z dihanjem, mora prilagajati vsakdanje življenje. Čeprav je pri dvajsetih opravila izpit za avto, potrebuje slušne aparate in druge tehnološke pripomočke. Ključnega pomena je, da se izogiba preveliki obremenitvi, saj se hitro izčrpa.

Zoe Castle
Zoe Castle FOTO: Profimedia

Zoe je kljub težavam napisala roman Med voditelji srca, v katerem iskreno opisuje življenje z diagnozami. Z njim želi pokazati, da so za medicinskimi izrazi predvsem ljudje s svojimi željami in občutki. Čeprav je njeno življenje od nekdaj zaznamovano z bolnišnicami, pravi: 'Nočem, da me to definira.' Njeno glavno sporočilo je, da je prava moč v tem, da vztrajamo in gremo pogumno naprej.

Zoe Castle
Zoe Castle FOTO: Profimedia

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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