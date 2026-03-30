Swati Chakraborty
Življenjske zgodbe

Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %

N.R.A.
30. 03. 2026 03.07
0

Takosi ob 3. uri zjutraj, zabave do zore. Potem je 30-letnici telo poslalo opozorilo, ki ga ni mogla več ignorirati

Še pred nekaj meseci je Swati Chakraborty iz Jerseyja živela hitro, glasno in brez odmora. Bila je tista prijateljica, ki vedno organizira večerje, vodi družbo iz bara v bar in ob treh zjutraj naroča takose. Potem je prišlo obdobje kašlja, utrujenosti in kratke sape. Sprva nepomembno. Nato vztrajno. In na koncu tako resno, da je januarja izvedela novico, ki ji je ustavila življenje: njeno srce deluje le še 25 odstotkov.

Swati Chakraborty
Swati ChakrabortyFOTO: Profimedia

Od 'samo prehlad' do diagnoze, ki je spremenila vse

Najprej je prejela zdravila za kašelj, saj so zdravniki menili, da gre za običajno okužbo dihal. Ob drugem obisku so posumili na bronhitis in ji predpisali dodatno terapijo. Ko se stanje ni izboljšalo, je tretji pregled pokazal poškodbe na pljučih, kar je bil prvi resnejši znak, da se v njenem telesu dogaja nekaj veliko hujšega.

Zdravniki so jo pomirili, da bo bolje v nekaj dneh. A ni bilo. Ko je opravila EKG, je prvič slišala besede, ki jih ni pričakovala pri 30 letih. Njeno srce je bilo močno oslabljeno. Stanje, ki ga ni mogoče pozdraviti, temveč le nadzorovati.

Swati Chakraborty
Swati ChakrabortyFOTO: Profimedia

''Prvič razmišljam o tem, da nisem nepremagljiva''

Swati priznava, da jo je diagnoza zadela globlje, kot bi si kdaj mislila. ''Včasih se zjokam. Prvič se zares soočam s svojo minljivostjo,'' pravi.

Nekoč je bila vedno v pogonu, danes se hitro utrudi

''Pred tem nikoli nisem razmišljala o zdravju. Pila sem ob vikendih, jedla pozno ponoči, a bila sem aktivna. Zdelo se mi je, da je to dovolj.''

Swati Chakraborty
Swati ChakrabortyFOTO: Profimedia

Življenje pod novimi pravili

Zdaj mora upoštevati strogo dieto, se izogibati alkoholu in živi z infuzijami. ''Če bi se v tem trenutku napila, kot sem to delala včasih, bi lahko resno poškodovala svoje srce,'' priznava.

Bolezen je posegla tudi v njeno zasebnost

"Strah me je zmenkov. Trezna sem, a iskreno, ne po izbiri. Še vedno sem zabavna, prisežem,'' pravi šaljivo.

Swati Chakraborty
Swati ChakrabortyFOTO: Profimedia

Njena največja skrb je možnost nosečnosti

''Pri srčnih bolnikih je lahko zelo tvegana. Tudi o tem veliko razmišljam,'' dodaja. Kljub vsemu verjame, da ji bo sodobna medicina pomagala, sama pa bo morala dodati disciplino, ki je prej ni poznala.

Vir: Profimedia

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
odpoved srca srčno popuščanje zdravje srca bolezen srca mladostni življenjski slog življenjske zgodbe
