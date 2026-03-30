Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %

Še pred nekaj meseci je Swati Chakraborty iz Jerseyja živela hitro, glasno in brez odmora. Bila je tista prijateljica, ki vedno organizira večerje, vodi družbo iz bara v bar in ob treh zjutraj naroča takose. Potem je prišlo obdobje kašlja, utrujenosti in kratke sape. Sprva nepomembno. Nato vztrajno. In na koncu tako resno, da je januarja izvedela novico, ki ji je ustavila življenje: njeno srce deluje le še 25 odstotkov.

Najprej je prejela zdravila za kašelj, saj so zdravniki menili, da gre za običajno okužbo dihal. Ob drugem obisku so posumili na bronhitis in ji predpisali dodatno terapijo. Ko se stanje ni izboljšalo, je tretji pregled pokazal poškodbe na pljučih, kar je bil prvi resnejši znak, da se v njenem telesu dogaja nekaj veliko hujšega.

Zdravniki so jo pomirili, da bo bolje v nekaj dneh. A ni bilo. Ko je opravila EKG, je prvič slišala besede, ki jih ni pričakovala pri 30 letih. Njeno srce je bilo močno oslabljeno. Stanje, ki ga ni mogoče pozdraviti, temveč le nadzorovati.