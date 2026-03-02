Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo

Ko pomanjkanje spanja popolnoma poruši ravnovesje

Kot poroča net.hr, je 32-letni Tommy Graves iz Londona doživel hudo psihično dekompenzacijo po tem, ko več kot teden dni ni mogel zaspati. Nespečnost se je začela med intenzivnim delom na dobrodelnem projektu, kjer je sodeloval z umetniki in izvajalci. Zaradi navdušenja, pritiska in nenehnega razmišljanja je delal brez premora, misli pa so mu postajale vse hitrejše in težje obvladljive. Sčasoma se je znašel v stanju, ko se njegov um ni več mogel umiriti, kar je vodilo v popolno izgubo občutka za realnost. Graves je opisal, da je bil prepričan, da živi življenje, podobno glavnemu liku iz filma Trumanov šov, kjer je vsak trenutek življenja prikazan pred občinstvom. V bolnišnici je verjel, da ga snemajo kamere, zato je pred medicinskimi sestrami izvajal akrobacije, plesal in poskušal zabavati namišljeno publiko.

icon-expand Nespečnost (slika je simbolična). FOTO: AdobeStock

Začetek manične epizode

Misli, ki so postajale vse bolj nerealne. Kot navaja net.hr, je njegova družina hitro prepoznala, da se dogaja nekaj resnega, zato so poklicali nujno medicinsko pomoč. Čeprav je govoril tekoče, njegove besede niso imele logične povezave. Verjel je, da lahko odpravi rasizem, seksizem, vojne in celo pozdravi rak. Ideje so postajale vse bolj grandiozne in odmaknjene od realnosti. Do šestega dne popolne budnosti je bil prepričan, da lahko namesto 100 funtov za dobrodelni projekt zbere kar 66 milijonov. Takrat je bil sprejet na oddelek za duševno zdravje, kjer se je njegova psihoza še poglobila.

icon-expand Nespečnost FOTO: AdobeStock

Življenje v namišljeni televizijski produkciji

Graves je v bolnišnici preživel štiri tedne. Kot poroča net.hr, je bil tako dezorientiran, da je verjel, da se nahaja v televizijskem studiu. Plesal je, pel, izvajal gimnastične elemente in celo preskočil medicinsko sestro, prepričan, da ga snemajo kamere in da bo za svoj nastop prejel oskarja. Šele ko so mu zdravniki pomagali z zdravili in je končno zaspal, se je začel vračati v realnost. Zdravniška ekipa mu je pojasnila, da je doživel manično epizodo s psihozo, ki jo je sprožila huda deprivacija spanja.

Po odpustu iz bolnišnice: pot do okrevanja

Ko je bil po mesecu dni odpuščen, je bil njegov vsakdan popolnoma porušen. Kot navaja net.hr, je občutil globoko sramoto in strah, da bi se stanje ponovilo. Zdravniki so mu jasno povedali, da mora vzpostaviti stabilen spalni ritem, sicer tvega ponovni zdrs v psihozo. Naslednji dve leti je posvetil učenju pravilne higiene spanja. Opustil je pozne izhode, uvedel stalno uro odhoda v posteljo in prebujanja ter se izobraževal o vplivu spanja na duševno zdravje. Sčasoma se je usposobil za trenerja spanja in danes vodi delavnice, kjer ljudi uči, kako pomembno je redno spanje za ohranjanje psihičnega ravnovesja.

icon-expand Kaj se dogaja v telesu, ko več dni ne spimo? FOTO: Dreamstime

Kaj se dogaja v telesu, ko več dni ne spimo

Dolgotrajno pomanjkanje spanja lahko povzroči resne telesne in duševne posledice. Že po 24 urah se spremenijo hormonske ravni, kar lahko zviša krvni tlak. Po dveh dneh telo težje predeluje glukozo, kar sproži močno željo po ogljikovih hidratih. Telesna temperatura začne padati, imunski sistem oslabi, pojavijo se kognitivne motnje in halucinacije.

Znanstveni podatki kažejo, da lahko ekstremna deprivacija spanja vodi v smrt pri živalih, pri ljudeh pa povzroči hude nevrološke in presnovne motnje. Slab spanec je povezan tudi s povečanim tveganjem za rak, možgansko kap in neplodnost. Zgodba Tommyja Gravesa je močan opomnik, da je spanec temelj duševnega in telesnega zdravja. Reden ritem spanja ni razvada, temveč nujen del skrbi za dobro počutje in stabilnost uma. Njegova izkušnja jasno kaže, kako hitro lahko pomanjkanje spanja poruši ravnovesje in kako pomembno je, da spanje jemljemo resno.