Imani Dickson
Življenjske zgodbe

Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma

N.R.A.
04. 03. 2026 03.25
0

Pametna ura je 33-letnega Američana opozorila na nevarno motnjo srčnega ritma in mu s tem rešila življenje.

Noč, ki se je začela povsem običajno

Imani Dickson iz Baltimora se je nekega večera sproščal doma, ko ga je okoli 23. ure nenadoma prebudila njegova pametna ura. Naprava je zaznala izrazito nepravilno bitje srca in ga takoj opozorila na nevarnost. V trenutku je začutil močno razbijanje srca in težje dihanje, kar ga je prestrašilo. Upal je, da se bo stanje čez noč umirilo, vendar so se simptomi nadaljevali tudi zjutraj. Ker je bil občutek vse bolj zaskrbljujoč, se je odločil, da ne bo odlašal, in se je takoj odpravil v bolnišnico.

Pravočasna odločitev, ki mu je rešila življenje

Zdravniki so hitro ugotovili, da ima atrijsko fibrilacijo, motnjo srčnega ritma, ki lahko močno poveča tveganje za možgansko kap. Imani je priznal, da je bil v zadnjem času pod velikim stresom, spal je premalo in pogosto jedel pozno zvečer, vse to so dejavniki, ki lahko dodatno obremenijo srce.

Zdravniška ekipa je izvedla električno kardioverzijo, poseg, s katerim so njegov srčni ritem ponovno vzpostavili v normalno stanje. Imani se zaveda, da je imel srečo: ''Hvaležen sem Bogu, uri in zdravnikom. Skupaj so mi rešili življenje.''

Imani Dickson
Imani DicksonFOTO: Profimedia

Kako je pametna ura pomagala zdravnikom

Imani je po poklicu računalniški strokovnjak, zato je pred kratkim nadgradil svojo uro na model z naprednejšimi zdravstvenimi funkcijami, kot sta EKG in spremljanje spanja. Ravno te funkcije so bile ključne pri zgodnjem odkrivanju težave.

Ker uro nosi ves čas, so zdravniki lahko natančno videli, kdaj se je motnja srčnega ritma začela. To jim je omogočilo, da so hitro in samozavestno izbrali ustrezno zdravljenje. Imani pravi, da so mu zdravniki potrdili, da je ura odigrala pomembno vlogo pri pravočasnem odkrivanju težave.

Imani Dickson
Imani DicksonFOTO: Profimedia

Življenjska lekcija, ki jo je vzel s seboj

Dogodek ga je močno pretresel in mu dal jasno sporočilo, da mora poskrbeti za svoje zdravje. Odločil se je, da bo spremenil svoje navade: več bo spal, zmanjšal bo stres, izboljšal prehrano in se začel redno gibati. Poudarja, da zdaj pije več naravnih sokov, uživa bolj zdravo hrano, veliko hodi in redno obiskuje telovadnico. Njegov cilj je jasen, ponovno vzpostaviti dobro telesno pripravljenost in dolgoročno zaščititi svoje srce.

Imani Dickson
Imani DicksonFOTO: Profimedia

Imani svojo zgodbo deli zato, da bi opozoril druge: ''Če lahko moja izkušnja pomaga vsaj eni osebi, je vredno. Zdravje je predragoceno, da bi ga jemali kot samoumevno.'' Pametne ure niso več le pripomoček za spremljanje korakov ali spanja, v nekaterih primerih lahko dejansko rešijo življenje. Imanijeva zgodba je opomnik, da je treba opozorila jemati resno, hkrati pa skrbeti za zdrav življenjski slog, ki je temelj zdravega srca.

