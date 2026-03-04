Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma

Noč, ki se je začela povsem običajno

Imani Dickson iz Baltimora se je nekega večera sproščal doma, ko ga je okoli 23. ure nenadoma prebudila njegova pametna ura. Naprava je zaznala izrazito nepravilno bitje srca in ga takoj opozorila na nevarnost. V trenutku je začutil močno razbijanje srca in težje dihanje, kar ga je prestrašilo. Upal je, da se bo stanje čez noč umirilo, vendar so se simptomi nadaljevali tudi zjutraj. Ker je bil občutek vse bolj zaskrbljujoč, se je odločil, da ne bo odlašal, in se je takoj odpravil v bolnišnico.

Pravočasna odločitev, ki mu je rešila življenje

Zdravniki so hitro ugotovili, da ima atrijsko fibrilacijo, motnjo srčnega ritma, ki lahko močno poveča tveganje za možgansko kap. Imani je priznal, da je bil v zadnjem času pod velikim stresom, spal je premalo in pogosto jedel pozno zvečer, vse to so dejavniki, ki lahko dodatno obremenijo srce. Zdravniška ekipa je izvedla električno kardioverzijo, poseg, s katerim so njegov srčni ritem ponovno vzpostavili v normalno stanje. Imani se zaveda, da je imel srečo: ''Hvaležen sem Bogu, uri in zdravnikom. Skupaj so mi rešili življenje.''

icon-expand Imani Dickson FOTO: Profimedia

Kako je pametna ura pomagala zdravnikom

Imani je po poklicu računalniški strokovnjak, zato je pred kratkim nadgradil svojo uro na model z naprednejšimi zdravstvenimi funkcijami, kot sta EKG in spremljanje spanja. Ravno te funkcije so bile ključne pri zgodnjem odkrivanju težave. Ker uro nosi ves čas, so zdravniki lahko natančno videli, kdaj se je motnja srčnega ritma začela. To jim je omogočilo, da so hitro in samozavestno izbrali ustrezno zdravljenje. Imani pravi, da so mu zdravniki potrdili, da je ura odigrala pomembno vlogo pri pravočasnem odkrivanju težave.

icon-expand Imani Dickson FOTO: Profimedia

Življenjska lekcija, ki jo je vzel s seboj

Dogodek ga je močno pretresel in mu dal jasno sporočilo, da mora poskrbeti za svoje zdravje. Odločil se je, da bo spremenil svoje navade: več bo spal, zmanjšal bo stres, izboljšal prehrano in se začel redno gibati. Poudarja, da zdaj pije več naravnih sokov, uživa bolj zdravo hrano, veliko hodi in redno obiskuje telovadnico. Njegov cilj je jasen, ponovno vzpostaviti dobro telesno pripravljenost in dolgoročno zaščititi svoje srce.

icon-expand Imani Dickson FOTO: Profimedia