Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke

Kot poroča index.hr, je 65-letna pisateljica in televizijska producentka Jane Fallon, dolgoletna partnerica Rickyja Gervaisa, javnosti sporočila, da so ji pred približno mesecem dni diagnosticirali raka dojke. Novico je delila na Instagramu, kjer je ob fotografiji zapisala, da želi svojim sledilcem pojasniti, zakaj je bila v zadnjem času manj prisotna. Poudarila je, da gre za zelo zgodnjo fazo bolezni in da so zdravniki optimistični glede izida. Ob tem je dodala, da se je diagnoza zgodila povsem nepričakovano, saj ni imela nobenih simptomov.

Bolezen, odkrita med rutinskim pregledom

Fallon je pojasnila, da je bila sprememba odkrita med redno mamografijo teden dni pred božičem. Radiolog je opazil nekaj sumljivega in jo takoj napotil na dodatne preiskave. Sledile so ponovne mamografije, biopsija in magnetna resonanca, s katerimi so zdravniki natančno določili področje, kjer se je bolezen razvijala. Kot navaja index.hr, je Fallon priznala, da je bilo obdobje preiskav naporno, vendar je hvaležna, da je bila bolezen odkrita pravočasno.

Zdravljenje poteka obetavno, a čakanje je zanjo najtežji del

Zgodnje odkritje bolezni je omogočilo, da je načrt zdravljenja zelo jasen. Fallon je povedala, da jo čez dva tedna čaka operativni poseg. Čeprav je optimistična, je priznala, da ji čakanje povzroča največ stresa, saj bi najraje vse opravila takoj.

Podpora Rickyja Gervaisa in njuna dolga skupna pot

Kot piše index.hr, sta Fallon in Gervais skupaj že več kot štiri desetletja. Spoznala sta se na University College London, v zvezi pa sta od leta 1982. Pogosto ju sprašujejo, zakaj se nikoli nista poročila, vendar sta oba večkrat poudarila, da jima zakon nikoli ni bil pomemben. Gervais je že pred leti dejal, da živita kot zakonca v vseh pomembnih pogledih in da formalna ceremonija zanju nima smisla.

Kdo je Ricky Gervais in zakaj je njuna zgodba tako izpostavljena?

Ricky Gervais je svetovno znan komik, igralec, scenarist in producent, rojen leta 1961 v Readingu. Največjo prepoznavnost mu je prinesla britanska serija The Office, v kateri je igral Davida Brenta in soustvaril koncept, ki je postal globalni fenomen. Ustvaril je tudi serije Extras, Derek in After Life, znan pa je po svojem ostrem, provokativnem humorju in uspešni stand-up karieri. Kot navaja index.hr, je Gervais večkrat vodil podelitev nagrad Zlati globus in prejel številne nagrade, med njimi tudi Emmyje in Zlate globuse. Jane Fallon se tako v tem obdobju sooča z zahtevno diagnozo, vendar jo zgodnje odkritje postavlja v zelo ugoden položaj za zdravljenje. Ob sebi ima partnerja, s katerim deli več kot štirideset let življenja, ter strokovno zdravstveno ekipo, ki ji je bolezen odkrila pravočasno. Njena zgodba je pomemben opomnik, kako ključno je redno opravljanje preventivnih pregledov, tudi kadar se počutimo popolnoma zdravi.